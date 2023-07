Tobias und Wolfgang Fessler aus Sersheim als beste Whisky – Brenner des Jahres ausgezeichnet

Ein schöner Erfolg für die Fessler Mühle und den mettermalt Whisky: Tobias und Wolfgang Fessler aus Sersheim wurden bei der Landesprämierung 2023 als beste Whisky – Brenner des Jahres ausgezeichnet. Zusätzlich gab es noch Gold und Silber für die mettermalt Whiskys bei großer Konkurrenz: Knapp 1400 Whiskys wurden zur Prämierung eingereicht.

Wir gratulieren allen Beteiligten zum Erfolg – mehr dazu in dem nachfolgenden Pressetext:

Der beste Whisky-Brenner des Jahres kommt aus dem Sersheim

Tobias und Wolfgang Fessler aus Sersheim wurden bei der Landesprämierung als beste Whisky – Brenner des Jahres ausgezeichnet.

Am vergangenen Sonntag fand in der Jahnhalle in Weinstadt-Endersbach die diesjährige Landesprämierung für Destillate 2023 statt. Mit knapp 1400 eingereichten Destillaten in diesem Jahr ist dies die größte Prämierung dieser Art in Deutschland und laut Verband sogar weltweit. Unter der Leitung von Dr. Dirk Hofmann von der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO) Weinsberg und der Destillatkönigin Lea Klatt hatten unzählige Prüfer und Prüferinnen einige Tage viel zu tun. Bei der offenen Prämierung durch den Landesverband der Klein-und Obstbrenner Nord-Württemberg e.V. mit Sitz in Owen können Brenner und Destillateure aus ganz Deutschland ihre Destillate einreichen. Teilnehmer, die erfolgreich mit Bronze, Silber oder Gold ausgezeichnet wurden, bekamen schließlich eine Einladung zur Verleihung am Sonntag in Weinstadt – Endersbach. Ein Ergebnis wurde vorher nicht bekanntgegeben. Mit dabei waren auch Tobias und Wolfgang Fessler von der Fesslermill 1396 Destillerie aus Sersheim. Bewertet wurden die Reintönigkeit, der Charakter, die Intensität und das Aroma sowie Nachhaltigkeit und Abgang.

Für die Sersheimer Destillerie gab es dann gleich beim Whisky fünf Mal Gold und sechs Mal Silber sowie beim Gin ein Mal Gold und vier Mal Silber. Tobias und Wolfgang Fessler wurden mit einigem Abstand mit 19,90 von 20 Punkten bester Whisky – Brenner des Jahres. Für den Titel bester Whisky – Brenner des Jahres müssen mindestens zwei Whiskys eingereicht werden und es muss die Höchstpunktezahl von allen eingereichten Whiskys erreicht werden. Die beiden Sersheimer Destiller haben sich schon Jahre auf Einzelfassabfüllungen spezialisiert und so waren hier Whiskys dabei, die in Fässern von Weingärtnern der Region oder Sersheims Partnergemeinde Canale sowie von schottischen Destillerien zum reifen des Sersheimer Whiskys aus Roggen, Gerste, Hafer oder Weizen verwendet wurden.

Ausschlaggebend war aber letztendlich der Mettermalt PUR Whisky, Grund genug für Tobias und Wolfgang Fessler Hartmut Engler bei Gelegenheit eine Gold Medaille mit Urkunde zu überreichen. Die Urkunden wurden von Christina Stumpp MdB, der Destillatkönigin Lea Klatt sowie dem Vorsitzenden des Verbandes Karl Müller überreicht.



Gold holten:

mettermalt PUR Whisky

mettermalt Bauerländer Spelz Whisky

mettermalt Classic Whisky

mettermalt Smoky Single Rye Whisky

mettermalt American Style Whisky

Silber holten:

mettermalt Fools Garden Whisky

mettermalt VfB Stuttgart Whisky

mettermalt Deltetto Single Arneis Cask Dinkel Whisky

Die prämierten Whiskys gibt es vor Ort im Mühlenladen & Destillerie Shop der Fesslermill1396 Destillerie in Sersheim, sowie ein Teil davon im Online Shop unter www.fessler-shop.de