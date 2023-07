Dass Kavalan Whisky weltweit große Anerkennung findet, steht wohl außer Zweifel. Viele Medaillen bei internationalen Wettbewerben künden davon, so auch die neuesten Auszeichnungen bei der San Francisco World Spirits Competition, wo Kavalan „Best of Class“ wurde.

Hier alle Detailinfos dazu – und wir gratulieren natürlich sehr herzlich zum Gewinn der Auszeichnung:

Kavalan gewinnt „Best of Class“ in San Francisco

Solist ex-Bourbon wird zu bestem Whisky seiner Kategorie bei der San Francisco World Spirits Competition gewählt

Meckenheim, Juli.2023 – Kavalan, der renommierte taiwanesische Whiskyhersteller, hat bei der diesjährigen San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) große Erfolge erzielt. Der Kavalan Solist ex-Bourbon Cask wurde zum „Best of Class Other Single Malt“ gekürt und hat damit die höchste Auszeichnung in seiner Kategorie erhalten. Der Erfolg unterstreicht den Anspruch und die Leistung des Unternehmens, außergewöhnliche und qualitativ hochwertige Whiskys herzustellen.

Die San Francisco World Spirits Competition gilt als eine der angesehensten Veranstaltungen ihrer Art und zieht Jahr für Jahr weltweit führende Spirituosenhersteller an. Der Wettbewerb setzt Maßstäbe in der Branche und wird für seine strenge Bewertung und Expertise hoch geschätzt. Mit Hilfe von Expertenjurys und Blindverkostungen werden außergewöhnliche Spirituosen aus der ganzen Welt ausgezeichnet, die in einem prestigeträchtigen und unparteiischen Wettbewerb die beste Handwerkskunst und Innovation präsentieren.

Darüber hinaus haben zwei weitere Kavalan Whiskys – der Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask und der Kavalan Solist ex-Bourbon Cask – den Einzug in die Finalrunde der „Best Other Single Malt“ Kategorie geschafft. In der vorherigen Runde erhielt Kavalan zudem fünf „Double Gold“ Medaillen für herausragende Abfüllungen. Zu den prämierten Whiskys gehören der Solist ex-Bourbon Single Cask, der Triple Sherry Cask, der Classic Single Malt, der Solist Oloroso Sherry Cask und der Solist Vinho Barrique. Diese Auszeichnungen bestätigen das Engagement von Kavalan für außergewöhnliche Qualität und demonstrieren die Expertise des Unternehmens im Bereich der Whiskyherstellung.

„Wir gratulieren Kavalan zu diesem außerordentlichen Erfolg. Diese Auszeichnungen spiegeln die Qualität und Exzellenz der Whiskys wider, die einmal mehr auf internationaler Bühne überzeugen. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden mit Kavalan erstklassige Spirituosen und ein Sortiment anbieten zu können, das höchsten Qualitätsansprüchen genügt und in jeder Hinsicht ausgezeichnet ist“. Rudolf Knickenberg, Geschäftsführer der Schlumberger Gruppe

In Deutschland werden seit dem Jahr 2017 alle Whiskys aus der Kavalan Destillerie über die Schlumberger Vertriebsgesellschaft distribuiert.

Über Kavalan

Die Kavalan Destillerie, die zur King Car Group gehört, wurde 2006 als erste private Whisky-Brennerei Taiwans von Tian-Tsai Lee, dem Gründer und Präsidenten des Lebensmittelkonzerns King Car Group, eröffnet und vereint die Tradition der Whiskyherstellung mit der Exotik Taiwans. Der erste Kavalan Single Malt Whisky wurde 2008 in Taiwan präsentiert. Als erster Premium-Whisky „Made in Taiwan“ stieß er auf große Begeisterung in der Bevölkerung und zählt seither zu den meistverkauften Single Malts im heimischen Markt. Heute wird die Kavalan Destillerie von Yu-Ting Lee, dem Sohn des Gründers Tian-Tsai Lee, geleitet.

Besondere regionale Gegebenheiten und klimatische Bedingungen prägen die Kavalan Whiskys. Die Destillerie liegt südöstlich von Taipeh in der Region Yilan, die vor allem aufgrund ihrer frischen und sauberen Quellen, die in den nahegelegenen Schnee-Bergen entspringen, überregional bekannt ist. Das Quellwasser verleiht den Kavalan Whiskys ihren einzigartig weichen und milden Charakter. Um die große Wertschätzung dieser Region und ihrer ursprünglichen Natur zum Ausdruck zu bringen, wählte das Unternehmen „Kavalan“ als Markennamen, der auf die Ureinwohner der Provinz Yilan zurück geht. Neben dem Quellwasser spielt auch das Klima eine wichtige Rolle für die Qualität der Kavalan Whiskys. So beschleunigt Taiwans subtropisches Klima den Reifeprozess der Whiskys. Ihre Einzigartigkeit erhalten sie durch das Zusammenspiel von Wärme und hoher Luftfeuchtigkeit sowie die Verwendung erstklassiger Fässer.

Bei Kavalan wird größter Wert auf Qualität gelegt. Nicht nur die verwendeten Rohstoffe erfüllen höchste Ansprüche, auch beim Brennvorgang wird nur das reinste und beste Destillat für die weitere Reifung verwendet. Dadurch wird das Bukett intensiver und reichhaltiger, der Geschmack weicher und eleganter.

Über die Schlumberger Gruppe

Die Schlumberger Gruppe mit Hauptsitz in Meckenheim gehört zu den führenden Vertriebsgesellschaften für Wein, Schaumwein, Spirituosen und alkoholfreieSpezialitäten der gehobenen Kategorie in Deutschland. Seit 1970 ist Schlumberger kompetenter Partner der Gastronomie, des gehobenen Fachhandels und des gehobenen Lebensmittelhandels. Dabei wird ein Sortiment von über 2.800 ausgewählten Produkten angeboten: viele hochwertige Weine aus den weltweit wichtigsten Anbaugebieten sowie eine exklusive Kollektion erstklassiger internationaler Spirituosen. Ein Team aus rund 100 Mitarbeiter*innen – in der Holding und in deren Tochtergesellschaften, der Schlumberger Vertriebsgesellschaft GmbH & Co KG, A. Segnitz & Co. GmbH, Consigliovini Weinhandelsagentur GmbH und Bremer Weinkolleg GmbH – und eine Vertriebsorganisation aus erfahrenen Kundenberatern und bundesweit vertretenen Agenturen unterstützt und berät dabei stets professionell und individuell.