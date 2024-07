Neu bei Schlumberger: Manzanilla Sherry von Old Perth und Blumiges aus Islay

Schlumberger Deutschland bringt zwei neue und interessante Abfüllungen auf den Markt, beide von den Morrison Scotch Whisky Distillers:

Den Anfang macht ein leicht getorfter und blumiger Mac-Talla Flora, der aus 70% Sherry-Fässern (1st Fill Oloroso und 2nd Fill PX) sowie aus 30% Bourbonfässern stammt, und zwar in jedem Fall mit Vollreifung. Der Single Malt Whisky Mac-Talla Flora wurde mit 48,2% vol. Alkoholstärke abgefüllt, ohne Farbzusätze und ohne Kältefiltration.

Mac-Talla Flora Single Malt Single Malt Scotch Whisky Morrison Distillers

Die Tasting Notes:

In der Nase duftend mit reifen, blumigen Noten und aromatischer Holzwürze. Der Geschmack bietet zarte Noten von Heidekraut verwoben mit weichem Torfrauch und nussigen Untertönen.

Der Old Perth Manzanilla ist ein Blended Malt, der in Fässern mit besagtem Manzanilla Sherry reifte. Manzanilla ist ein Sherry, der mindestens zwei Jahre unter einer Hefeschicht aus Flor reifte und nur in der Umgebung von Sanlucar de Barrameda hergestellt und gereift werden darf. Manzanilla ist übrigens das spanische Wort für Kamille, seines Aromas wegen.

Der Old Perth Manzanilla ist mit 53,4% vol. Alkoholstärke abgefüllt, (ebenfalls ohne Farbzusätze und ohne Kältefiltration) – von ihm gibt es 4.200 Flaschen. Er stammt übrigens aus 11 Manzanilla Fässern, sechs davon sind Hogsheads, fünf sind Butts.

Old Perth Ltd Edition Manzanilla Blended Malt Scotch Whisky Morrison Distillers

Hier noch die Tasting Notes:

In der Nase duftend und blumig mit Anklängen von Rosenwasser und gerösteten Mandeln. Am Gaumen voller knackiger Obstsorten und geschichtet mit Honig-Amarett-Keksen.

Die beiden Abfüllungen werden in Kürze im gut sortierten Fachhandel zu finden sein:

UVP Mac-Talla Flora 59,00 €

UVP Old Perth Manzanilla 69,00 €