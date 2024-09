Whisky im Bild: “The Last Refuge” – Das brandneue Heaven’s Door Besucherzentrum in Louisville, Kentucky

Louisville in Kentucky ist so etwas wie die Hauptstadt des Bourbon (der entgegen der landläufigen Annahme überall in den USA produziert werden kann). Und wenn eine Marke wie Bob Dylan’s Heaven’s Door, deren Bourbon Whiskeys bislang in Tennessee produziert wurden, den Schritt ins “Herzland” des Bourbons macht und seit kurzem auch in Kentucky brennt und abfüllt (weit abseits der Stadt in einer mehr als ländlichen Gegend), dann muss man in Louisville auch öffentlich vertreten sein.

Seitens Heaven’s Door hat man nach einer ikonischen und einzigartigen Heimstätte gesucht, die schon als Location attraktiv und dem Whiskey angemessen ist, und diese – in Bestlage – in einer für amerikanische Verhätnisse uralten ehemaligen Kirche (gebaut 1879) gefunden, die mit viel Aufwand und Liebe zu einem Brand Home adaptiert wurde.

Auf Einladung von Schlumberger Deutschland haben wir in diesem Sommer die Gelegenheit gehabt, Heaven’s Door in Kentucky zu besuchen – das Besucherzentrum und die Brennerei, und wir haben von dort Bilder, Videos und Interviews mitgebracht, die wir Ihnen in den nächsten Tagen und Wochen gerne zeigen wollen.

Beginnen möchten wir heute mit dem Besucherzentrum “The Last Refuge“, das in der 600 E. Market St. gelegen ist, in Gehweite sowohl von der Angel’s Envy Distillery und der Rabbit Hole Distillery. Man findet dort ein ausgezeichnetes Restaurant, eine unglaubliche Bar (die in der ehemaligen Basketball-Halle der der Kriche angeschlossenen Schule gebaut wurde und die im finalen Ausbau über 5000 verschiedene Abfüllungen an den Wänden präsentieren soll) und abends immer wieder Live-Musik im offenen Hof der Kirche. Unserer Meinung nach ein Pflichtbesuch, wenn man nach Louisville kommt.

Hier einmal unsere Bilder vom Besuch dort. Durch Anklicken können Sie die Bilder jeweils vergrößern:

Die Front der 1879 erbauten Kirche Bob Dylan ist präsent, aber dabei sehr zurückhaltend Lichtspiele an der mit Kirchenfenstern besetzten Fassade - von lila... ...zu rot Der Innenhof ist auch der Restaurantbereich Auf der Bühne gibt es oft Live Musik Im Inneren hat man versucht, den alten Stil zu wahren Unten die Bar ist an unserem Abend gut frequentiert gewesen Noch ein Blick auf die zentrale Bar Das obere Stockwerk harrt noch seiner Bestimmung Die Decke des oberen Stockwerks schmückt eine moderne Arbeit Hier wurde früher Basketball gespielt, nun soll hier eine Bar mit 5000 Flaschen entstehen Der Beginn der einmal 5000 Flaschen umfassenden Barfront...

Mehr zu den Öffnungszeiten und Angeboten dort finden Sie auch auf der Webseite des Besucherzentrums.

Im Sinne der Transparenz geben wir bekannt, dass Schlumberger Deutschland die Kosten der Reise übernommen hat. Natürlich hatte oder hat weder Schlumberger Deutschland noch Heaven’s Door Einfluss auf unsere Berichterstattung.