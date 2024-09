Die Whisky & Genuss Tage in Dresden sind nur mehr drei Wochenenden von uns entfernt, und der Veranstalter hat sich für dieses Jahr wieder einmal etwas Besonderes einfallen lassen. Auf der Messe wird es erstmals ein Schaubrennen geben, bei dem man hautnah den Brennvorgang für Spirituosen miterleben kann. Durchgeführt wird dieses auf der Freifläche der Messe durch die „Schaubrennerei am Hartmannsberg“.

Wie genau das abläuft, welches die diesjährige Messeabfüllung sein wird und was es sonst noch über die Messe zu sagen gibt, können Sie der nachfolgenden Pressemitteilung entnehmen:

Erstmals Schaubrennen während der „Whisky & Genuss Tage“ in Dresden

Messe steigt diesmal am 27. und 28. September 2024 im Alten Schlachthof

Am 27. und 28. September 2024 finden in Dresden wieder die „Whisky & Genuss Tage“ statt, eine Whisky-, Rum- und Gin-Messe, bei welcher wieder viele regionale Hersteller aus ganz Mitteldeutschland mit am Start sind. Aber nicht mehr in den Gewölben am Bärenzwinger, sondern im Alten Schlachthof. Die neue Location wurde nötig, da bereits im letzten Jahr alles aus den Nähten platzte – man musste damals sogar einigen Ausstellern absagen. „Auch waren beide Tage relativ schnell ausverkauft, so dass es am Einlass viele enttäuschte Gesichter bei denen gab, die draußen bleiben mussten. Aber auch in diesem Jahr sind schon fast zwei Drittel der Tickets verkauft – Interessenten sollten möglichst bald online buchen, damit sie auch sicher dabei sein können“, informiert Roy Arnold, Geschäftsführer der veranstaltenden und schon vor zehn Jahren gegründeten „Whisky & Genuss Dresden GmbH“.

Regionale Hersteller wie die „Number Nine Spirituosen Manufaktur“ aus dem thüringischen Leinefelde- Worbis, die Glina Destillerie aus Werder/Havel, die „Feinbrandmanufaktur Brabant Rose Valley“ aus Striegistal, die Sächsische Spirituosenmanufaktur aus Schirgiswalde-Kirschau, OLD FRIEND GIN aus Zittau, die Freiberger Whisky-Manufaktur, die Destillate Prinz von Sachsen aus Moritzburg, die Dresdner Feingeist Edelbrennerei oder auch die Dresdner Whisky Manufaktur, um nur einige zu nennen, werden sich und ihre Produkte auf der Sonderfläche „Mitteldeutschland“ präsentieren. Die Freitaler „Schaubrennerei am Hartmannsberg“ wird auf der Freifläche ein Schaubrennen veranstalten. Brennmeister Sandos Schubert, von seinen Brennkollegen liebevoll auch „Sachsens größter Brenner“ genannt, weil er wie kein anderer trotz reinem Nebengewerbe für die Sache „brennt“, wird vor Ort am Freitag einen Gersten- und am Samstag Roggenwhisky brennen.

„Auch wenn der Brand erst drei Jahre im Fass liegen muss, um sich Whisky nennen zu dürfen, kann man bei mir den sogenannten Newmake gegen einen kleinen Obolus natürlich auch direkt verkosten“,

so Schubert, der bei sich aktuell fünf Brennblasen vorhält.

Doch auf den bereits fünften „Whisky & Genuss Tagen“ gibt es noch mehr zu erleben.

„Neben live dargebotener Musik der Gruppe ‚Crepes Sucette‘ sowie ‚Brettel‘ und ‚Whysker‘ werden wir in einem gesonderten Raum wieder Tastings anbieten und auch der Whisky-Oldtimer-Bus wird erneut für Stadtrundfahrten mit Whisky-Verkostungen zur Verfügung stehen. Die Messe steht unter dem Motto ‚Betreutes Trinken XXL‘ und darf daher erst ab einem Alter von 18 Jahren besucht werden“,

so Arnold weiter.

Zur Messe selbst bringt der Veranstalter seit 2016 einen eigenen Whisky heraus. Die neueste Ausgabe des „Dresden Old Town“-Whiskys, der in einem sächsischen 50-Liter-Fass mit einer Oberlausitzer-Blaubeerwein- Vorbelegung gelagert wurde, trägt den Beinamen „Friedrich, der Gebissene“.

Die Messe ist geöffnet am Freitag, 27. September 2024, von 16 Uhr bis 22 Uhr, und am Samstag, 28. September 2024, von 13 Uhr bis 21 Uhr. Tageskarten sind ab 11 Euro im Vorverkauf unter www.whisky- genuss-dresden.de/messe erhältlich. „Aktuell empfehlen wir einen frühen Ticketkauf auf unserer Seite, wo man auch bereits die gewünschten Tastings dazubuchen kann – die Abendkasse selbst öffnet nur, falls dann noch Resttickets verfügbar sind“, so Arnold abschließend.

Weitere Infos: www.whisky-genuss-dresden.de