Nc’nean Creations 2025 mit dem Thema „To open“

Nachdem im letzten Jahr wegen des großen Erfolges die Teilnahme auch auf Deutschland und Frankreich ausgeweitet wurde, ruft die Nc´nean Distillery Barkeeper aus ganz Europa zur Teilnahme am ihrem Cocktail-Wettbewerb Creations auf. Auch 2025 gilt es, einen Cocktail mit dem Single Malt oder Botanical Spirit der Brennerei zu kreieren. Das diesjährige Wettbewerbsthema lautet „To open“, und soll die Teilnehmenden dazu inspirieren, den perfekten Aperitif zu kreieren.

Die digitale Einreichung von Nc’nean Creations 2025 ist ab sofort möglich. Die Frist endet am 30. April. Die erfolgreichen Barkeeper der ersten Runde werden zu den Vorentscheiden eingeladen, die von Juni bis Juli 2025 in Schottland, London und Paris stattfinden. Das Finale findet vom 23. bis 26. September in Glasgow und der Nc’nean Distillery statt.

Auch in diesem Jahr darf der Gewinner ein Fass Whisky auswählen, welches dann unter seinem Namen auf den Markt kommt. Zusätzlich erhält diese Person auch 10 % des Verkaufserlöses.

Alle Infos zu diesem Wettbewerb finden Sie auf der Nc´nean Website.