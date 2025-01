Der Single Cask Whisky des Nc´nean Cocktailwettbewerb-Siegers erscheint am Mittwoch

Bei Nc´nean Cocktailwettbewerb „Creations“ im letzten konnten Bartender:innen aus Groß-Britannien, Frankreich und Deutschland ihre Kreationen mit einer sogenannten Heldenzutat plus der Basisspirituose Nc’nean Botanical Spirit oder Nc’nean Organic Single Malt Scotch Whisky einreichen (wir berichteten). Den ersten Platz bei diesem Contest belegte Norbert Drozdowski, Barkeeper bei Rick Stein’s Seafood Restaurant in Cornwall, England. Mit seinem Cocktail Triple Bananas, eine Kombination aus drei verschiedene Bananenzutaten und eine Garnitur aus Bananengelee, konnte er die Jury beim Finale im The Gate in Glasgow überzeugen. Drozdowski gewann die Veröffentlichung seines eigenen Single Cask Single Malt Whisky, dieser wird am Mittwoch (22. Januar) auf den Markt kommen.

Via The spirits business

Norbert Drozdowski wählte hierfür einen Malt aus, der zuerst in first-fill ex-Bourbon barrels reifte, und anschließend in einem ex-white Port cask ein Finish erhielt. Der Whisky erscheint als Teil der Aon-Serie von Nc’nean und trägt die Bezeichnung Aon 20-189. Nur 258 Flaschen, abgefüllt mit 52,2 % Vol., von Drozdowskis Single-Cask-Whisky werden erscheinen, Nc’nean Aon 20-189 ist am Mittwoch über die Website von Nc’nean für £89.95 erhältlich.