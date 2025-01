William Grant & Sons stellt die Ladyburn Ha Chong-Hyun Edition vor

Die Geschichte der Lowland-Brennerei Ladyburn ist sehr kurz, die Destillerie produzierte nur neun Jahre Malt Whisky. Auf dem Gelände ihrer Girvan-Brennerei eröffnete William Grant & Sons , Eigentümer der Destillerie Glenfiddich sowie weiterer Brennerein und Whisky-Marken, seine neue Destillerie Ladyburn. Sie sollte Malt Whisky für die Blends des Unternehmen herstellen, wurde jedoch 1975 wieder geschlossen. Ein Jahr später folgte der Abriss, die Brennerei machte so Platz für eine Erweiterung der Girvan-Brennerei.

Girvan Grain Distillery – hier stand einmal Ladyburn. Foto von Oliver Dixon, CC-Lizenz

Zwei Einzelfässer aus dieser kurzen Produktionszeit vereint William Grant & Sons jetzt in der Ladyburn Ha Chong-Hyun Edition.

Ha Chong-Hyun wurde 1936 in Sancheong, Korea, geboren und gilt in Südkorea als einer der wichtigsten Künstler der Nachkriegszeit und der Gegenwart. Elf seiner Arbeiten schmücken die Flaschen der Kollektion, seine Werke wurden von Ha Chong-Hyun persönlich in Zusammenarbeit mit der Seoul Kukje Gallery kuratiert. Die ausgewählten Stücke entstammen seiner „Conjunctions“-Serie, die Ha Chongs unkonventionelle künstlerische Technik zeigt, die zu seinem Markenzeichen wurde. Seine Techniken, seine Werke und Arbeiten werden in einem kurzen Video dargestellt. Dieses binden wir hier ein, es ist auch auf Youtube finden.

In der Ha Chong-Hyun Edition finden sich die Abfüllungen der beiden Ladyburn-Einzelfässer Cask 3216 und Cask 3219, beide refill American oak barrels. Die zwei Single Cask Malt Whiskys reiften fünf Jahrzehnte lang. Fass Nummer 3219 wird in 85 nummerierten Flaschen veröffentlicht, Fass Nummer 3216 erscheint in zehn Kollektionen mit je 10 Flaschen. Auf der Website des Burgess Studio sind Detailbilder der Kollektion zu sehen. Aufgrund der Seltenheit der Ladyburn Ha Chong-Hyun Edition ist die Kollektion nur für Privatkunden von William Grant & Sons erhältlich. Und diese werden dort dann auch den verkaufspreis erfahren.