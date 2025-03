Die Edrington Goup darf Famous Grouse an William Grant & Sons verkaufen

Im September 2024 bekundete die Edrington Group ihre Absicht, die Marke Famous Grouse an William Grant & Sons zu verkaufen (siehe unseren Bericht dazu hier). Nachdem dies kein kleiner Deal zwischen unbedeutenden Marktteilnehmer ist und man das Ganze kartellrechtlich prüfen wollte, schalteten sich die Behörden mit einer Überprüfung des beabsichtigten Vorganges ein (auch dazu konnten Sie bei uns Infos lesen).

Nun hat die britische Wettbewerbsbehörde, Competetition Markets Authority (CMA), ihre Untersuchungen abgeschlossen und grünes Licht für den Verkauf gegeben. Naturgemäß freut man sich auf beiden Seiten des geplanten Deals über den Ausgang der Untersuchung. Vom CEO von William Grant& Sons, Søren Hagh, gibt es dazu auch ein Statement:

“This is an important moment for William Grant & Sons. The acquisition of The Famous Grouse, when completed, will further demonstrate our significant commitment to building category momentum in Scotch whisky in the UK and in our markets globally.”

Der Deal war deshalb unter die Lupe genommen worden, weil The Famous Grouse die bestverkaufte Marke in britischen Supermärkten ist und im Jahr bis Februar 2024 einen Umsatz von 173 Millionen Pfund machte und im Raum stand, dass William Grant & Sons damit eine beherrschende Marktmacht erringen könnte.