Edrington verkauft The Famous Grouse und Naked Malt

Über seine Tochtergesellschaft The 1887 Company Limited hat die Edrington Group zugestimmt, ihre beiden Blended Scotch-Marken The Famous Grouse und Naked Malt (vormals Naked Grouse) für einen nicht genannten Betrag an William Grant & Sons zu verkaufen. Zu diesem schottischen Familienkonzern gehören die Malt-Brennereien Glenfiddich, Balvenie, Kininvie und Ailsa Bay sowie die Grain-Destillerie Girvan. Für diesen Deal müssen allerdings noch die üblichen behördlichen Genehmigungen eingeholt werden, einschließlich der der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde.

Die Edrington Group, zu der auch die Malt Whisky Destillerien Macallan, Glenrothes und Highland Park gehören, steigt mit dem Verkauf der beiden Marken aus dem Segment Blended Scotch aus. Bereits Ende 2018 veräußerte Edrington den Blend Cutty Sark an La Martiniquaise-Bardine (wir berichteten). Laut The spirits business sagte Edrington, der Verkauf sei die nächste Etappe ihrer Mission, der weltweit beste Hersteller außergewöhnlicher Spirituosenmarken der Spitzenklasse zu werden. Scott McCroskie, Edrington CEO, hierzu:

“This decision is driven by our strategy to focus on our core strengths and the growth opportunities in the ultra-premium spirits category. We consider this the right moment for Edrington to exit the blended Scotch category and focus on our core portfolio of ultra-premium spirit brands.

“The Famous Grouse is a well-loved brand that has consistently performed in its category during the time it has been part of Edrington, and Naked Malt has grown its reputation. I am confident that these brands are well-positioned to continue to succeed as part of the William Grant & Sons portfolio.”