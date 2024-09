William Grant & Sons mit zweistelligen Anstieg von Umsatz und Gewinn

William Grant & Sons, Eigentümer der Destillerien Glenfiddich, Balvenie und Ailsa Bay sowie (unter anderem) der Marken Grant’s, Monkey Shoulder, Wildmoor und Clan MacGregor, verzeichnet für das vergangene Geschäftsjahr deutliche Anstiege bei Umsatz und Gewinn nach Steuern.

Für 2023 meldete der schottische Konzern einen Umsatz von £1.96 Milliarden (2,35 Milliarden Euro), was ein Plus von 14 % gegenüber £1.72 Milliarden (etwas mehr als 2 Milliarden Euro) im Vorjahr darstellt. Der Gewinn nach Steuern stieg im vergangenen Jahr um mehr als ein Drittel (34 %) auf £444 Millionen (532,5 Millionen Euro), nach £331,3 Millionen (397,4 Millionen Euro) im Jahr 2022.

Søren Hagh, seit dem 1. Januar 2024 CEO von William Grant & Sons, sagte laut The spirits business hierzu:

“Despite 2023 being a year faced with supply chain challenges and macroeconomic shifts, we are proud of the growth delivered across our portfolio of leading brands and look forward to continuing to build an ever-stronger company that delivers for our customers and consumers.”