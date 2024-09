Serge verkostet: Old Pulteney als Duo

In den letzten Jahren hatte Serge Valentin innerhalb seiner Verkostungen auf Whiskyfun wenig Grund, über die Pulteney Distillery und ihre Abfüllungen zu meckern. Die Brennerei, die sich in Wick befindet, gab hierzu wenig bis keinen Anlass. Heute allerdings stellt sich dies in der Old Pulteney Session anders dar. Denn die Abfüllung Old Pulteney 16 yo ‘Travellers’ Exclusive’, die das Tasting eröffnet, kam nur mit schmalen 43 % Vol. in die Flasche, und damit 3 % Vol. leichter als bei den (meisten) Bottlings der Brennerei gewohnt. Weil ihm diese etwas ‘Mehr’ hier fehlt, fällt Serge’s Bewertung hier dann etwas niedriger aus. Wenig auszusetzen hat er dann bei der zweiten Abfüllung des heutigen Old Pulteney Duos, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:

Abfüllung Punkte

Old Pulteney 16 yo ‘Travellers’ Exclusive’ (43%, OB, bourbon and Spanish oak, 2023) 83 Old Pulteney 25 yo (46%, OB, American oak and Spanish oak casks, +/-2024) 87

Die Destillerie Pulteney. Bild: Gerhard Kreutz, Genuss am Gaumen.