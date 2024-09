Die Morrison Scotch Whisky Distillers, die den Mac-Talla Islay Single Malt Scotch Whisky kreieren, gehen mit ihrem neuen „Mac-Talla Lighthouse“-Programm eine Partnerschaft mit ausgewählten Whiskyhändlern in Großbritannien, Kontinental-Europa und Asien ein. Rund 40 Fachhändler wurden weltweit als „Mac-Talla Lighthouses“ ausgewählt. Und die Schlumberger Gruppe als Partner und Importeur von Morrison Scotch Whisky Distillers in Deutschland ist stolz darauf, dass auch sieben deutsche Händler mit von der Partie sind: Die deutschen „Mac-Talla Lighthouses“ sind Scotia Spirit in Köln und Düsseldorf, Whisky for Life in Frankfurt, Tabak Kontor in Leipzig, Tara Spirits in München, Gradl’s Whiskyfässla in Nürnberg, Getränke Holz in Herrenberg und Weinquelle Lühmann in Hamburg.

Selbstverständlich erscheint zu Ehren dieser neuen Partnerschaft auch eine spezielle Abfüllung. Mac-Talla Lighthouse 2024 ist eine Kreation aus einer Vielzahl verschiedener Fässer, Mac-Talla Lighthouse 2024 kam mit 54 % Vol. in die Flaschen und erhält eine UVP von 85 €.

Mehr zum neuen „Lighthouse“-Netzwerk und zur Abfüllung Mac-Talla Lighthouse 2024 in der folgenden Pressemitteilung, die wir von der Schlumberger Gruppe erhalten haben:

Mac-Talla stellt neues „Lighthouse“-Netzwerk vor

Schlumberger Gruppe als Importeur von Mac-Talla freut sich über sieben deutsche „Lighthouses“

Meckenheim, 30. September 2024 – Mac-Talla Islay Single Malt Scotch Whisky, eine renommierte Marke der Morrison Scotch Whisky Distillers, launcht sein neues „Mac-Talla Lighthouse“-Programm: eine Partnerschaft mit ausgewählten Whiskyhändlern in Großbritannien, Kontinental-Europa und Asien, die Whisky-Enthusiasten auf eine unvergleichliche Reise durch die vielfältige Geschmackswelt Islays einlädt. Diese „Mac-Talla Lighthouses“ überzeugen nicht nur mit herausragender Beratung, sondern bieten auch Zugang zu exklusiven Veranstaltungen und seltenen Sonderabfüllungen der vielfach ausgezeichneten Mac-Talla Range. Insgesamt wurden rund 40 Fachhändler weltweit als „Mac-Talla Lighthouses“ ausgewählt. Die Schlumberger Gruppe als Partner und Importeur von Morrison Scotch Whisky Distillers in Deutschland ist stolz darauf, dass auch sieben deutsche Händler mit von der Partie sind.

Graeme Mackeddie, Operations Director bei Morrison Scotch Whisky Distillers, erläutert die Idee hinter dem Lighthouse-Programm: „In meinen Jahren in der Whiskybranche habe ich oft Parallelen zwischen dem Reifungsprozess von Whisky und der Arbeit von Leuchttürmen gesehen. Beide stehen für Beständigkeit und Orientierung. Genauso wie Leuchttürme den Seefahrern den Weg durch gefährliche Gewässer weisen, so führen uns die Eichenfässer seit Jahrhunderten auf dem Weg von der frischen Spirituose bis hin zum gereiften Whisky. Auf dieser Basis entstand die Idee für unser neues Leuchtturm-Projekt.“

Sieben „Mac-Talla Lighthouses“ in Deutschland

„Wir freuen uns sehr, dass einige unserer renommierten Vertriebspartner für Mac-Talla hier in Deutschland für dieses einzigartige Projekt ausgewählt wurden“, so Rudolf Knickenberg, Geschäftsführer und CEO der Schlumberger Gruppe. „Alle Partner haben langjährige Erfahrung im Whisky-Business und überzeugen durch ihre Leidenschaft für Whisky im Allgemeinen und Islay und Mac-Talla im Besonderen – bei ihnen können die Kunden Whisky nicht nur kaufen, sondern auch erleben, sei es durch ausgezeichnete Beratung, besondere Verkostungen oder Veranstaltungen.“ Die sieben deutschen „Mac-Talla Lighthouses“ sind Scotia Spirit in Köln und Düsseldorf, Whisky for Life in Frankfurt, Tabak Kontor in Leipzig, Tara Spirits in München, Gradl’s Whiskyfässla in Nürnberg, Getränke Holz in Herrenberg und Weinquelle Lühmann in Hamburg. In diesen Fachgeschäften erhalten die Kunden neben den speziellen „Lighthouse“-Abfüllungen auch alle Standard- und limitierten Abfüllungen von Mac-Talla und es finden regelmäßig spezielle Mac-Talla-Veranstaltungen und -Verkostungen statt.

Erste exklusive Abfüllung: Mac-Talla Lighthouse 2024

Mac-Talla Islay Single Malt Scotch Whisky Lighthouse Edition 2024

Die erste exklusive Abfüllung, der Mac-Talla Lighthouse 2024, wurde aus einer Vielzahl verschiedener Fässer kreiert – darunter amerikanische Bourbon Barrels, Oloroso und Pedro-Ximénez Sherryfässer sowie Bordeaux Weinfässer. Das Ergebnis ist ein komplexer Single Malt, der die maritimen und torfigen Noten Islays mit reichhaltigen Aromen von Trockenfrüchten, Orangenschale, Zimt und Nelken kombiniert. Dieser Single Malt mit einem Alkoholgehalt von 54 % begeistert mit Aromen von Datteln, Rosinen und Sultaninen, gepaart mit frischer Orangenschale und Marmelade. Würzige Noten von Zimt und Gewürznelken sorgen für Tiefe, während der typische Küstenrauch Islays durchgehend präsent bleibt. UVP: 85,00€