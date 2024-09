Neue Ergänzungen der Core Ranges: Kavalan LÁN und Old Perth Double Sherry kommen mit Schlumberger nach Deutschland

Ergänzungen der Core Range einer Destillerie oder eines Abfüllers sind immer eine schöne Sache: Es bedeutet, dass sie auf lange Zeit verfübar sein werden und das jeweilige Angebot für merh Auswahl verbreitern. Zwei solche Erweiterungen der Core Range kommen jetzt über Schlumberger nach Deutschland und werden in Kürze im gut sortierten Fachhandel erhältlich sein: Der Kavalan LÁN aus der Kavalan Distillery in Taiwan und der Old Perth Double Sherry, ein Blended Malt von den Morrison Scotch Whisky Distillers.

Wir haben die Informationen über beide Abfüllungen in diesem Artikel für Sie zusammengefasst:

Neu in der Core Range: Kavalan LÁN

Ein weiterer Whisky ergänzt ab sofort das Kavalan Sortiment

Kavalan LÁN ist ein außergewöhnlicher Whisky, der eine Hommage an Yilan, KAVALANs Heimatort, darstellt. Der Name LÁN (蘭) bedeutet auf Chinesisch außerdem “Orchidee” und symbolisiert Taiwans Stellung als Königreich der Orchideen. Neben der Herstellung von Whisky ist King Car sehr erfolgreich in der Züchtung von Orchideen. Die auf dem Etikett dargestellte Orchidee ist die King Car Honey Peach, die edleste hauseigene Züchtung. LÁN Whisky ist ein Vatting aus drei verschiedenen Fasstypen. Er vereint frische Vanillenoten der Bourbonfässer mit nussigen, fruchtigen Aromen der Portfässer. Hinzu kommt eine karamellige, fruchtige Süße, die ihm die STR-Weinfässer verleihen. Akzentuiert durch süße und nussige Holztöne strahlt der Whisky eine Leichtigkeit und Eleganz aus, mit einem reinen und überraschenden Aroma

Verkostungsnotizen:

Farbe: Dunkler Bernstein

Nase: bezaubernde Orchideenaromen, die sich mit dem Duft von Rose, Jasmin, Pfingstrose und Orangenblüte vermischen, kombiniert mit cremiger Vanille, Schokolade, Karamell, Cantaloupe-Melone und Fruchtgummi. Am Ende finden sich Noten von Nüssen und Zimt.

Gaumen: Erfrischende blumige und fruchtige Aromen, die sich mit cremigen und schokoladigen Noten vermischen und in einem langanhaltenden nussigen und zimtigen Holzduft münden.

Finish: lang und fruchtig mit Süße und Würze zugleich.

Der Whisky wird mit aromatischen 43 % vol. abgefüllt und ist natürlich ohne Zusatz von Farbstoffen.

Alkoholgehalt: 43 % vol

UVP*: 79,00 €

Neu in der Core Range: Old Perth Double Sherry Wood

Wir freuen uns, einen wundervollen neuen Whisky im Kernsortiment vorstellen zu können: Old Perth Double Sherry Wood. Morrisons Produktionsleiter Graeme Mackeddie hat einen Whisky mit einem üppigen PX-Einfluss auf dem Gaumen kreiert.

Graeme erwähnt:

„Während Old Perth Original und Old Perth Cask Strength sich auf die Reifung in Oloroso-Sherry-Buttern und -Hogsheads konzentrieren, um ein reichhaltiges, würziges und kräftiges Erlebnis zu erzielen,sind bei diesem Whisky PX-Sherry-Butts und -Hogsheads deutlich präsenter. Das Ergebnis ist ein etwas weicheres, süßeres Trinkerlebnis. Es ist ein Whisky, der den geduldigen Trinker mit der Zeit im Glas (und einem Tropfen Wasser, wenn Sie möchten) mit immer neuen Nuancen belohnt! Er eröffnet Komplexitätsebenen, die durch die verschiedenen Fassarten bedingt sind.“

Fass-Management: 25% First fill PX Fässer, 25% First fill Oloroso Fässer,50% Ausgesuchte refill Oloroso Sherry butts

Verkostungsnotizen:

Farbe: Kupferfarben mit roten Reflexen

Nase: Helle, lebendige Noten von süßen roten Beeren und in Sherry getränkten Rosinen.

Gaumen: Sherrysüße mit Trockenfrüchten, Sultaninen, sanften Gewürzen und malzigen Untertönen.

Finish: Endlos lang, süße Trockenfrüchte und Malzzucker, ganz sanfte Eiche.

Der Whisky wird mit aromatischen 48,2 % vol. abgefüllt und ist natürlich nicht kältefiltriert und ohne Zusatz von Farbstoffen.

Alkoholgehalt: 48,2 % vol

UVP*: 46,99 €