Drei neue Black Forest Rothaus Sondereditionen – Rum Cask, Banyuls Cask und Chardonnay Cask Finish

Mit drei neuen Black Forst Sondereditionen wird die Zusammenarbeit zwischen Kammer-Kirsch und der Badischen Staatsbrauerei Rothaus fortgesetzt, und man hat sich dabei für drei interessante Reifungen der jeweils in Fassstärke abgefüllten Whiskys entschieden:

Der Black Forest Rothaus Rum Cask Edition 2024 wurde 2020 destilleirt und im August 2024 abgefüllt. Er ist mit 55,8% vol. Alkoholgehalt abgefüllt und hat eine Vollreifung in nicht näher bezeichneten Rumfässer erhalten. Seine Tasting Notes:

Farbe : Strohgelb

: Strohgelb Nase : kräftiges Aroma nach getrockneten Früchten, Rosinen, eine leichte Süße nach Honig

: kräftiges Aroma nach getrockneten Früchten, Rosinen, eine leichte Süße nach Honig Geschmack: leichte Würze, eine feine Rumnote, Aromen von Honig und Walnuss. Ein sehr angenehmes Mundgefühl, trotz der Stärke kaum Schärfe.

Der Black Forest Rothaus Banyuls Cask Edition 2024 ist 2016 destilliert und wie die anderen im August dieses Jahres abgefüllt. Er reifte zur Gänze in First Fill Banyul Casks und wurde dann mit 55,9% vol. Alkoholstärke abgefüllt worden. Die Tasting Notes dazu:

Farbe: Kupfer/dunkles Gold

Kupfer/dunkles Gold Nase: warme Holznoten, dunkle getrocknete Früchte, leichtes Nussaroma

warme Holznoten, dunkle getrocknete Früchte, leichtes Nussaroma Geschmack: fruchtig, süß, starke Weinnoten, sanfte Klänge von Karamell, Zartbitter und Muskatnuss. Der Geschmack bleibt sehr lange erhalten.

Zu guter Letzt gibt es noch den Black Forest Rothaus Chardonnay Cask Finish Edition 2024, und hierbei handelt es sich um einen ab 2016 zunächst ein Jahr lang im Ex-Bourbon-Fass gelegenen Whisky, der 2017 in ein First Fill Chardonnay Cask umgelegt wurde. Hier wurde mit 57% und wie bei den beiden anderen auch in Fassstärke und ohne Kühlfiltration sowie ohne Farbstoff abgefüllt. Auch hier die Tasting Notes:

Farbe: Bernstein

Bernstein Nase: spritzige Noten von frischen Früchten, leichte Vanillenote, angenehme Holzaromen mit einem Hauch von Tabak

spritzige Noten von frischen Früchten, leichte Vanillenote, angenehme Holzaromen mit einem Hauch von Tabak Geschmack: starke Fruchtaromen, mineralisches Chardonnay-Aroma, Noten von Eiche, getrockneten Früchten und leicht von Pfeffer

Die drei Neuen der Black Forest Rothaus Sonderedition 2024 werden in Kürze im Fachhandel zu finden sein, alle drei 50cl-Flaschen haben einen UVP von jeweils 65,99 €.