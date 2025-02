Wer hat das Set mit drei tollen Fercullen-Abfüllungen der irischen Powerscourt Distillery gewonnen? Lesen Sie’s hier!

Unser abgelaufenes Gewinnspiel war ein Fest für entdeckungsfreudige Genießer, die den unkomplizierten, ausgewogenen Stil der irischen Whiskeys schätzen: Gemeinsam mit unserem Partner Kammer-Kirsch, seit kurzem der deutsche Importeur der Whiskeys aus der Powerscourt Distillery, verlosten wir drei ihrer interessantesten Fercullen-Abfüllungen.

Zu gewinnen gab es den Fercullen Falls, den Fercullen The Gate Estate Series 3 und den Fercullen Single Malt, den ersten Whiskey, der auf den Brennblasen der Destillerie gebrannt wurde. Und weil wir wissen, wie gut kleine Goodies im Gewinnpaket bei Ihnen ankommen, hat die Brennerei noch einen Hoodie aus dem Destillerieshop vor Ort für Sie draufgelegt!

Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen – unser Gewinnspielpartner und wir haben uns über die zahlreichen Einsendungen gefreut. Und wir haben wie immer rein zufällig den Gewinner oder die Gewinnerin gezogen.

Bevor wir Ihnen aber den Namen verraten, hier noch einmal Infos zur Powerscourt Destillerie und ihren Fercullen-Whiskeys:

Das Powercourt Estate – die Heimat der Brennerei im Herzen der Wicklow Mountains

Die Powerscourt Distillery liegt in einer der malerischsten Gegenden Irlands, eingebettet in die Hügel der Wicklow Mountains. Die markante Silhouette des Great Sugarloaf Mountain hebt sich dabei majestätisch im Hintergrund der Destillerie ab und ist ein markantes Wahrzeichen des berühmten Powerscourt-Anwesens. Diese atemberaubende Kulisse, umgeben von den historischen Gärten und dem majestätischen Herrenhaus, gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Grafschaft Wicklow. Seit 2018 ergänzt die Powerscourt Distillery die lange Geschichte des Anwesens mit ihrem eigenen, hochklassigen Irish Whiskey.

Die Powerscourt Distillery – Wo Geschichte auf Moderne trifft

Für die Powerscourt Distillery wurde das historische Mühlengebäude von 1890 renoviert, das einst Getreide für das Powerscourt-Anwesen mahlte. Beim Betreten der Destillerie erleben Besucher eine faszinierende Zeitreise – das originale Mühlrad bleibt als Ausstellungsstück erhalten und erzählt von der Geschichte des Hauses. An der Nordseite des Gebäudes hängt zudem eine alte Glocke, die einst den Arbeitern die Mittagszeit signalisierte.

Doch hinter dem historischen Gebäude verbindet die Powerscourt Distillery gekonnt Tradition mit Moderne. Ein imposanter Neubau beherbergt die Produktionsstätte, in der die Whiskey Herstellung auf höchstem Niveau stattfindet. Drei individuell gefertigte, kupferne Pot Stills bilden das Herzstück der Destillerie. Den Produktionsprozess designte damals der erfahrene Master Distiller Noel Sweeney mit über 30 Jahren Erfahrung in der irischen Whiskey Industrie.

Der Whiskey, der hier produziert wird, ist ein klassischer Single Pot Still Irish Whiskey, der auf handwerkliche Traditionen setzt. Im Herbst 2018 wurde die Produktion aufgenommen, wobei das frische, kristallklare Wasser direkt aus der eigenen Quelle auf dem Powerscourt-Anwesen stammt. Der fertige New Make wird in eigenen Lagerhäusern gelagert, bis er seine endgültige Reife erreicht.

Das Powerscourt Distillery Visitor Centre und die Powerscourt Distillery Tour

Im Frühjahr 2019 öffnete das Powerscourt Distillery Visitor Centre seine Türen für Besucher, die mehr über die Kunst der Whiskey Herstellung erfahren möchten. Bei einer geführten Powerscourt Distillery Tour haben Gäste die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und den Whiskey Prozess hautnah zu erleben.

Eine zusätzliche Tour führt die Besucher in das Lagerhaus, wo sie einen Blick auf die sorgfältig eingelagerten Fässer werfen können. Diese Touren finden das ganze Jahr über mehrmals täglich statt und bieten einen tiefen Einblick in die faszinierende Welt der Powerscourt Distillery.

Die Fasslager

Mit einer Kombination aus historischem Erbe und moderner Whiskey Produktion ist die Powerscourt Distillery nicht nur eine Destillerie, sondern ein Erlebnis für alle Sinne – von der Geschichte des Powerscourt-Anwesens bis hin zum meisterhaften Handwerk des Whiskeybrennens.

Und das können Sie gewinnen – Drei Fercullen-Abfüllungen und den Hoodie aus dem Vistor Shop:

Fercullen Falls, Blended Whiskey, Vol.: 43%

Die Kraft des Wassers, die Tiefe des Whiskeys

Erleben Sie den einzigartigen Charakter von Fercullen Falls – inspiriert vom höchsten Wasserfall Irlands und meisterhaft destilliert in der Powerscourt Distillery. Diese exquisite Mischung aus 50 % Malt- und 50 % Grain-Whiskeys bietet ein intensives Geschmackserlebnis mit feinen Noten, die sowohl pur als auch in Cocktails perfekt zur Geltung kommen.

Mit seinem hohen Malt-Anteil verkörpert Fercullen Falls die Handschrift der Powerscourt Distillery – vollmundig, ausgewogen und unverwechselbar. Genießen Sie die Eleganz eines Whiskeys, der Tradition und Innovation vereint.

Vol.%: 43%

Füllmenge: 0,7 Liter

Aroma: Zimt, Gartenfrüchte, Toffee, Malz, Kräuternoten

Geschmack: vollmundig, mild und süß, Vanille, Malzwürze, etwas Pfeffer

Nachklang: langanhaltend mit Malz und Würze

Fercullen Single Malt, Single Malt Whiskey, Vol.: 46 %

Eine neue Ära für irischen Whiskey

Mit Fercullen Single Malt feiert die Powerscourt Distillery einen historischen Moment: Zum ersten Mal seit über 100 Jahren wurde in der Region Wicklow wieder ein Single Malt destilliert. Dieser außergewöhnliche Whiskey ist eine Hommage an seine Herkunft und vereint Tradition mit höchster Handwerkskunst.

Hergestellt aus lokal angebauter Gerste und reinstem Wasser des Powerscourt Estate, wird er in klassischen Kupferbrennblasen dreifach destilliert – für einen unverwechselbar weichen und komplexen Charakter.

Vol.%: 46 %

Füllmenge: 0,7 Liter

Aroma: Toffee, Würze, Vanille, Apfel, Birne, Leder, Zimt, Muskat, Butterstreusel

Geschmack: Vanillesoße, weiches Holz, Salted Caramel, Tarte Tatin

Nachklang: langanhaltend mit Würze, Leder, Honigmandeln und Fruchtkompott



Fercullen The Gate Estate Series 3, Single Malt Whiskey, Vol.: 46%

Die Vollendung einer exklusiven Serie

Mit „The Gates“ feiert die Powerscourt Distillery den finalen Höhepunkt der begehrten Estate Series – eine streng limitierte Edition des Fercullen Single Malt Irish Whiskey, gereift in einer außergewöhnlichen Kombination aus Bourbon- und Amarone-Fässern.

Als einer der ersten Whiskeys, die seit über 100 Jahren wieder in Wicklow destilliert wurden, steht „The Gates“ für die tiefe Verbundenheit mit der Region und kompromisslosem Handwerk. Die Reifung in exklusiven Bourbon-Fässern sorgt für eine harmonische Süße und sanfte Vanillenoten, während die Amarone-Fässer dem Whiskey eine unverwechselbare Tiefe, fruchtige Aromen und würzige Nuancen verleihen.

Vol.%: 46%

Füllmenge: 0,7 Liter

Aroma: Sommerfrüchte, Erdbeere, Kirsche, Pflaume, Limette, Minze, Apfel, geschnittenes Heu

Geschmack: Vanille, Honig, Sommerfrüchte mit Plätzchen

Nachklang: langanhaltend, fruchtig, mit Holzwürze

Und so das Set der drei Fercullen-Abfüllungen und den Hoodie aus dem Visitor Shop gewonnen hat:

Elmar Döring aus 44287 Dortmund

Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns mit Ihnen. Den Gewinn wird Ihnen unser Partner Kammer-Kirsch zeitnahe zusenden. Freuen Sie sich darauf!

Entdeckerfreude wird auch unser neues Gewinnspiel fördern, mit dem wir heute noch auf Sie zukommen. Auch dabei geht es um ausgewählte Whiskys, diesmal aus einer höchst interessanten Brennerei auf einer schottischen Insel. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen hier auf Whiskyexperts!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team