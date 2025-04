TTB-Neuheiten: Erste Label der Diageo Special Release 2025

Nach und nach tauchen die ersten Etiketten der Diageo Special Release 2025 in der us-amerikanischen TTB-Datenbank auf. Bis heute Morgen sind bis jetzt hier sieben zusammengekommen, in den letzten Jahren vereinten diese Serien jeweils acht Bottlings. Wir werden die möglicherweise noch Fehlenden wie gewohnt nachreichen, und stellen Ihnen hier die bis jetzt eingereichten Labels vor:

The Singleton of Glen Ord 17 yo, finished in Ex-Mezcal und second-fill-ex sherry casks, und in Fassstärke 55,5 % Vol. abgefüllt, mit diesen Etiketten:

Ein 8 Jahre alter Single Grain Scotch Whisky aus der Teaninich Distillery, für den Roggen eingesetzt wurde, ist das nächste Bottling in unserer Übersicht. Gereift in ex-bourbon casks, mit 60,3 % Vol. in Fassstärke abgefüllt und mit diesem Label:

Von der Isle of Skye aus der Brennerei Talisker erschient ein 14 Jahre alter, mit 53,9 % Vol. in Fassstärke abgefüllter Single Malt, gefinished in American Oak Casks Toasted By The Heat Of Volcanic Rocks From Skye, mit diesen Etiketten:

Seine ganze Reifezeit verbrachte der 21 Jahre alter Dailuaine in Spanish ex-Sherry casks, bis er dann mit 54,3 % Vol. in Fassstärke mit diesem Label erscheint:

Oban, 12 Jahre alt, und gereift in ex-Bourbon American oak casks und fasstark mit 54,7 % Vol. abgefüllt, ist die nächste Abfüllung, deren Label so aussieht:

Auch in diesem Jahr ist erneut ein Lagavulin 12 yo Teil der Special Release. Die 2025er- Ausgabe reifte in refill casks sowie Pedro Ximenez und Oloroso-seasoned European oak butts. In die Flaschen kam der Whisky mit 56,5 % Vol., ebenfalls in Fassstärke, und erhält diese Label:

Auch die Brennerei Roseisle ist wieder bei den Diageo Special Release 2025, ihr 14 Jahre alter Malt reifte in refill und rejuvenated casks. Die Fässer werden nicht näher definiert, sie sorgten allerdings für eine „complex layered spirit“, der mit 55,9 % Vol in die Flaschen kam, diese erhalten dann diese Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.