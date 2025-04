Buffalo Trace beginnt nach Überflutung mit den Aufräum-Arbeiten

In der letzten Woche schloss Buffalo Trace das gesamte Produktions-Gelände, nachdem historische Regenfälle im US-Bundesstaat Kentucky für immense Überschwemmungen sorgten, und die direkt am Kentucky River liegende Brennerei vollständig überflutet war (wir berichteten). Mittlerweile normalisiert sich der Pegelstand des Flusses, und in Kentucky können die Begutachtungen und Beseitigungen der Schäden beginnen. So auch in der Buffalo Trace Distillery, hier begannen am vergangenen Donnerstag die Aufräum- und Sanierungsarbeiten mit der detaillierten Begutachtung und anschließenden Reparaturen aller vom Hochwasser betroffenen Gebäude. Wobei das exakte Ausmaß der Schäden noch zu ermittelt ist.

Alle vom Hochwasser betroffenen Fässer werden seit Donnerstag untersucht, dies wird fortgesetzt, bis alle Fässer ordnungsgemäß begutachtet wurden. Die Inspektion wird voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Der Verlust von Fässern dürfte jedoch nicht ins Gewicht fallen, wie Buffalo Trace schreibt.

Die Teams der Brennerei begannen außerdem mit den Aufräumarbeiten im Buffalo Trace Besucherzentrum. Dessen Erdgeschoss war überflutet, und die Reparaturarbeiten werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Bis zum 13. April war die Destillerie für Besucher geschlossen. Im „Freehouse Building“, dem Besucher-Check-in-Center direkt neben dem Besucherparkplatz, möchte die Buffalo Trace jetzt ein stark verändertes Besuchserlebnis bieten.