Buffalo Trace kooperiert mit Meridian Biotech

Bei der Distillers Grains Reverse Pitch Competition im Oktober 2021 wurden die Teilnehmer aufgefordert, neue Ideen für den Umgang mit den Nebenprodukten der Bourbon-Industrie zu entwickeln und dabei Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit und wirtschaftlichen Nutzen zu berücksichtigen. Bei dieser von Kentucky’s Energie- und Umweltministerium und Wirtschaftsministerium geförderten Veranstaltung war Meridian Biotech eines von fünf ausgewählten Teilnehmer. Jetzt eröffnet das Unternehmen in Kooperation mit den Buffalo Trace Distillery in Franklin County eine neue Anlage, die Buffalo Trace Schlempe in multifunktionale alternative Proteine umwandelt. In ihrer neuen Form kann die Schlempe in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, darunter Aquakultur, Fischzucht, Tiernahrung und Biodünger.

Eine Darstellung der neuen Meridian-Anlage, deren Bau noch in diesem Jahr beginnt.

Quelle: The spirits business

Meridian ist das erste Biotech-Unternehmen in Franklin County. Der Bau der neuen Anlage soll noch in diesem Jahr beginnen, diese wird dann bis zu 35 Arbeitsplätze vor Ort schaffen.