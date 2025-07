Buffalo Trace kündigt Weller 18 Year Old und The Weller Millennium Second Edition an

Die zur Sazerac Gruppe gehörende Buffalo Trace Distillery aus Kentucky kündigt zwei neue Abfüllungen in ihrem Weller-Sortiment an, in dem die Brennerei ihre Whiskeys mit einem hohen Weizen-Anteil in der Maische veröffentlicht. Die Brennerei würdigt hier das Erbe von William Larue Weller, der 1847 Pionierarbeit auf dem Gebiet der Rezepte von wheated bourbon leistete.

In der im Mai 2024 eingeführten Reihe Weller Millennium erscheint nun die zweite Edition, ein Blend aus Vintage Straight Wheated Bourbon und Wheat Whiskeys, destilliert in den Jahren 2001, 2003 und 2006. Die offiziellen Verkostungsnotizen beschreiben den Whiskey als eine „Balance aus dunkler Kirsche, reichhaltigem Butterscotch und warmer Vanille mit einem kräftigen, eichenholzigen Abgang“. Die limitierte Abfüllung erscheint in einer handgefertigten 750-ml-Kristallkaraffe mit einem maßgefertigten Kristalldeckel. Weller Millennium Second Edition wird ab Juli 2025 über Sazeracs US-amerikanisches und weltweites Vertriebsnetz zum Preis von 7.500 US-Dollar (dies wären nicht ganz 6.400 €) erhältlich sein.

Mit dem Bottling Weller 18 Year Old erscheint der älteste Whiskey mit Altersangabe im Weller-Sortiment. Auch diese Whiskey ist in einer handgefertigten Kristallkaraffe abgefüllt, allerdings mit 700-ml Inhalt. Die offiziellen Verkostungsnotizen sprechen hier einer Nase von zart gereiften Früchten und Tabak. Am Gaumen sollen warme Backgewürze mit knackigen grünen Birnennoten harmonieren, was zu einem anhaltenden Abgang führt. Ab Juli 2025 ist Weller 18 Year Old an großen Flughäfen zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 499 US-Dollar (etwa 425 € wären dies) erhältlich, unter anderem auch London Heathrow.