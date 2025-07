5. August: Ronan Currie mit einem Tasting im Angels‘ Share in Greiz

Am 15. und 16. August 2025 trifft sich die Whisky-Comnmunitybei der Vogtland Spirits in Greiz (wir berichteten). Bereits zehn Tage vorher wird Ronan Currie, Assitent Blender und Sales Director der Speysdie-Brennerei The GlenAllachie, in Greiz beim Whisky-Shop Angels‘ Share zu Gast sein, und dort ein Tasting leiten.

Hier alle weiteren Infos, und wie Sie sich zu dieser Verkostung anmelden können:

Ronan Currie mit einem Tasting im Angels‘ Share in Greiz

Zehn Tage vor der „Vogtland Spirits“, Ostdeutschlands größter Open-Air Whisky- und Genussmesse, bekommen wir Besuch von Glenallachie.

Ronan Currie persönlich wird unser Gast in Greiz sein. Seit 2019 ist Ronan Currie Assitent Blender bei Glenallachie und seit 2022 übt er die Stelle als Sales Director der Brennerei aus.

Zahlreiche Preise konnte Glenallachie in den letzten Jahren bereits gewinnen, darunter: Bester Single Malt Whisky, Bester Masterblender und auch Brennerei des Jahres. 2025 wurde nun der 12 jährige Glenallachie zum besten Whisky der Welt in dieser Kategorie gekürt.

Erleben Sie am Dienstag, den 5.8.2025, Ronan Currie und begleiten Sie Ihn durch ein spannendes Tasting durch die Vielfältigkeit einer der innovativsten Brennereien Schottlands.

Currie, welcher seine Erfahrungen im Bereich Whisky bereits als Sales & Marketing Executive bei Springbank sammeln konnte, ist heute Mitglied im Menthor Verzeichnis der „OurWhisky Foundation“. Seine Rolle bei Glenallachie umfasst heute die kreative Entwicklung der Whiskys und die Positionierung am Markt.

Wann?: Dienstag, 05.08.2025

Wo?: Brückenstraße 3-5, 07973 Greiz

Uhrzeit?: 18 Uhr

Preis?: 19 € p.P.

Reservierung?: info@angelsshare-whisky.de