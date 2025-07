Glengoyne 18 Year Old und 21 Year Old im neuen Look

Ian Macleod Distillers setzen ihr Engagement im Bereich Nachhaltigkeit weiter fort und präsentieren die Abfüllungen 18 Year Old und 21 Year Old ihrer Brennerei Glengoyne zum einen in einem neuen Look. Und gleichzeitig auch deutlich nachhaltiger.

Die neue Umverpackung verfügt über ein Klappcover, das nach dem Öffnen ein Bild des lokalen Fotografen Richard Fox sichtbar macht, welches die Aussicht vom Gipfel des Dumgoyne Hill zeigt. Zudem zeichnet sie sich durch eine nachhaltige, vollständig recycelbare Verpackung aus, die nur wenige Kilometer von der in den Highlands ansässigen Brennerei entfernt hergestellt wird. Die Flaschen des 18- und 21-jährigen Glengoyne werden ebenfalls aus vollständig recycelbaren Materialien hergestellt und bestehen zu 49 % aus recyceltem Glas. Die beiden neu gestalteten Abfüllungen sind ab sofort weltweit erhältlich. Die UVP des Glengoyne 18 Year Old liegt bei £125, die des Glengoyne 21 Year Old bei £200 (dies wären etwa 145 € und 235 €).

Des weiteren können Ian Macleod Distillers jetzt auch den Start ihrer im letzten Jahr vorgestellten (wir berichteten) Laggan Bay Distillery bekanntgeben. Im Oktober 2025 soll in der 12. Whisky-Brennerei auf Islay die Produktion dort beginnen.