Whisky trifft Hamburg: Ein Tag zwischen Alster, Speicherstadt und den Geschichten Schottland

Whisky84Grad ist ein Abieter von Whisky Wanderungen & Whisky Spaziergängen, diese kann der Veranstalter inzwischen in über 25 Städten innerhalb Deutschlands anbieten. Am Samstag, den 13. Dezember lädt Philipp von Whisky84Grad zu zwei Whisky-Spaziergängen in Hamburg ein: einen Whisky Spaziergang um die Alster und einen Whisky Abend in der Speicherstadt. Begleiten wird Philipp hierbei vom Markenbotschafter der Ian MacLeod Distillers.

Alle Details zu diesen beiden exklusiven Whisky-Spaziergängen finden Sie in der nun folgenden Info, die wir von Philipp von Whisky84Grad erhalten haben. Whiskyexperts-Leser*innen können mit dem entsprechenden Code einen 20-prozentigen Rabatt bei ihrer Buchung erhalten, diesen Code finden Sie ebenfalls im Infotext:

Whisky trifft Hamburg: Ein Tag zwischen Alster, Speicherstadt und den Geschichten Schottlands

Hamburg, November 2025 – Manchmal reicht ein Glas Whisky, um an einen anderen Ort getragen zu werden.

In die Highlands.

An die Küsten Islays.

Oder in die stillen, geheimnisvollen Gassen Edinburghs.

Am Samstag, den 13. Dezember 2025 holt Philipp von Whisky84Grad genau diese Welt nach Hamburg – mit zwei exklusiven Whisky-Spaziergängen, die sich anfühlen wie eine Reise zwischen Stadt, Geschichte und den Geschichten Schottlands selbst.

An diesem Tag begleitet ihn ein besonderer Gast:

Carlos, Global Brand Ambassador für Ian MacLeod Distillers, Marken wie Glengoyne, Tamdhu, Isle of Skye & Smokehead.

Er bringt Einblicke direkt aus den Brennereien mit: lebendig, humorvoll, pur schottisch.

Er spricht Englisch, die Touren selbst bleiben deutsch. Ein atmosphärischer Mix, der Nähe schafft und die Whisky-Welt international macht.

Whisky Spaziergang um die Alster

Samstag, 13. Dezember 2025

13:00 – 16:00 Uhr

Die Alster glänzt im Winterlicht, und während Hamburg leise atmet, beginnt eine Reise, die sich wie eine Brücke nach Schottland anfühlt.

Auf 7,4 Kilometern probieren die Teilnehmenden 6 ausgewählte Scotch Whiskys, Line-up von fruchtig und elegant bis maritim und kraftvoll.

Philipp erzählt von Brennereien, deren Mauern Geschichten speichern wie alte Bibliotheken.

Von Kapiteln, die man schmeckt, bevor man sie versteht.

Von den kleinen Momenten, in denen Hamburg plötzlich wie die Verlängerung der Highlands wirkt.



Und wenn Carlos einen Dram beschreibt, wirkt es ein wenig so, als würde der Wind aus Schottland selbst über die Alster wehen.

Was dich beim Whisky Spaziergang um die Alster erwartet (13–16 Uhr):

6 schottische Whiskys à 2 cl: jedes Mal ein neues Line-up, abgestimmt auf die Reise entlang des Wassers

Geschichten, die berühren: über alte Brennereien, schottische Legenden & die überraschenden Verbindungen zwischen Hamburg und den Highlands

Ein einzigartiges Ambiente: 7,4 km entlang der Alster, immer zwischen Wasser, Weite & urbaner Eleganz

Ein entspannter Spaziergang: mit besonderen Stopps & Zeit für Genuss

Dauer: ca. 3 Stunden (13:00 – 16:00 Uhr)

Max. 20 Teilnehmer: für echtes Erleben

Preis: 59 € pro Person

Whisky Abend in der Speicherstadt

Samstag, 13. Dezember 2025

19:00 – 22:00 Uhr

Wenn die Dunkelheit über die Speicherstadt fällt, beginnt eine andere Art von Whisky-Reise.

Die Backsteinwände reflektieren das Licht der Laternen, das Wasser flüstert und plötzlich fühlen sich die Gassen Hamburgs an wie jene schmalen, verwinkelten Wege in Edinburgh, in denen seit Jahrhunderten Geistergeschichten erzählt werden.

Und genau diese Geschichten bringt Philipp mit:

Legenden von Edinburghs Old Town, von verborgenen Kammern unter der Stadt, von Seelen, die nie Ruhe fanden und wie Whisky, dieser alte Geschichtensammler, sich über die Jahrhunderte immer wieder in diese Erzählungen schmuggelte.

Es ist ein Abend zwischen Realität und Mythos.

Zwischen Hamburg und Schottland.

Zwischen einem Dram im Glas und der Ahnung, dass hinter jeder Ecke etwas lauert, das schon lange erzählt werden will.

Dazu sechs schottische Whiskys, abgestimmt auf die Stimmung der Nacht – dicht, tief, geheimnisvoll.

Und wenn Carlos einen Dram beschreibt, wirkt es ein wenig so, als würde der Wind aus Schottland selbst durch die Gassen wehen.

Was dich beim Whisky Abend in der Speicherstadt erwartet (19–22 Uhr):

6 schottische Whiskys à 2 cl: abgestimmt auf die mystische Stimmung der Nacht

Fesselnde Geschichten: von Edinburgh-Geistern, schottischen Mythen & vergessenen Gassen

Ein einzigartiges Ambiente: Laternen, Wasserwege & die nächtliche Speicherstadt als Bühne

Ein entspannter Abendspaziergang: durch Hamburg, mit Gedanken in Schottland

Dauer: ca. 3 Stunden (19:00 – 22:00 Uhr)

Max. 20 Teilnehmer: für eine intime Atmosphäre

Preis: 59 € pro Person

Mit dem Rabatt-Code WHISKYEXPERTS20 gibt es 20 % Rabatt auf die Whisky-Spaziergänge in Hamburg.

Der Code kann am Ende des Buchungsvorgangs eingegeben werden.

(Gültig bis einschließlich 07.12.2025)



Buchung & Informationen

Alle Infos zu beiden Touren sowie die direkte Buchungsmöglichkeit finden sich unter:



whisky84grad.de/whisky-tasting-in-hamburg



Die Plätze sind limitiert – pro Tour können maximal 20 Personen teilnehmen.

Wer sich sein Ticket sichern möchte, sollte früh buchen.

Whisky erleben – in über 25 Städten in ganz Deutschland

Whisky84Grad bringt die Whisky Wanderungen & Whisky Spaziergänge inzwischen in über 25 Städte. Jede mit ihrem ganz eigenen Klang, ihrer eigenen Kulisse, ihrer eigenen Geschichte.

Von Bielefelds Sparrenburg bis Bonn am Rhein, von Düsseldorfs Altstadt bis Eisenach mit Blick auf die Wartburg, von Heidelbergs Philosophenweg bis St. Peter-Ording am Strand:

Jede Stadt öffnet für ein paar Stunden ein Tor nach Schottland.

Hier ein kleiner Einblick in die Reise:

Bielefeld, Bonn, Braunschweig, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Eisenach, Göttingen, Hamburg,

Hannover, Heidelberg, Kassel, Königswinter, Leipzig, Lüneburg, Münster, Nürnberg, Osnabrück,

St. Peter-Ording, Ulm, Wiesbaden, Wolfsburg, Würzburg.

Jede Tour ist ein eigenes Kapitel. Jedes Mal mit neuem Line-up, eigener Route, eigener Stimmung.

Doch egal, ob wir am Strand stehen, auf den Rhein blicken oder durch mittelalterliche Gassen ziehen:

Jeder Dram trägt dich für einen Moment hinaus – nach Schottland, in die Highlands, in die Geschichten hinter dem Whisky.

www.whisky84grad.de