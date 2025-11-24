Neu bei HaWE Bremen: Glenfarclas The Christmas Single Cask – Vintage 2007 Oloroso Sherry Butt

Eine besondere Weihnachts-Einzelfass-Abfüllung der Speyside-Brennerei Glenfarclas stellt heute die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen vor. Der Single Malt des Glenfarclas The Christmas Single Cask wurde am 17. Dezember 2007 destilliert, und reifte im 2nd Fill Oloroso Sherry Butt im traditionellen Dunnage Warehouse. Gemeinsam mit Distillery Manager Callum A Fraser wurde das Fass 2671 für das Bottling ausgewählt. Sein Inhalt kam dann in natürlicher Fassstärke mit 59,0 % Vol. in die 620 Flaschen erhältlichen Flaschen.

Alle weiteren Einzelheiten zum Glenfarclas The Christmas Single Cask – Vintage 2007 Oloroso Sherry Butt sowie die Original Tasting Notes in der Aussendung von HaWe Bremen:

Premiere – Glenfarclas The Christmas Single Cask – Vintage 2007 Oloroso Sherry Butt

Mit der Christmas Malt Edition präsentiert Glenfarclas jedes Jahr eine besondere Abfüllung, die zur Weihnachtszeit destilliert wurde. Dieser Single Malt wurde am 17. Dezember des Jahres 2007 destilliert und reifte anschließend im 2nd Fill Oloroso Sherry Butt im traditionellen Dunnage Warehouse. Gemeinsam mit Distillery Manager Callum A Fraser wurde das Fass 2671 selektiert, da es Noten von Toffee und wärmender Würze, die an Weihnachtliche Aromen erinnern verbindet. Diese Edition wurde in natürlicher Fassstärke mit 59,0 % Vol. abgefüllt und kommt selbstverständlich ohne Farbstoff und ohne Kältefiltrierung. Die besondere Edition präsentiert sich in der premium „black wooden box“, ist Einzelnummeriert und streng limitiert auf 620 Flaschen.

Original Tasting Notes

Distilled in December 2007 and hand-selected by distillery manager Callum A Fraser, this cask exemplifies the classic Glenfarclas Style, rich with festive Christmas Spice. Distilled in traditional direct fired stills and matured in a sherry cask, it delivers a rich and robust character. Expect notes of dried fruit, warm spice, and hints of oak, with a smooth, lingering finish.

Die UVP für den Handel liegt bei 230,00 €.