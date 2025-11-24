Montag, 24. November 2025, 15:37:04
TTB-Neuheiten: Lochlea 7 und Torabhaig Taigh

Der dritte Lochlea-Whisky mit einer Altersangabe kündigt sich ebenso an wie ein neuer Whisky der Torabhaig Distillery von der Isle of Skye

Mittlerweile läuft der Betrieb der us-amerikanischen TTB-Datenbank nach dem Shutdown der Bundesbehörden in den USA wieder auf vollen Touren. Sie präsentiert heute zum Wochenanfang eine große Anzahl neuer eingereichter Abfüllungen der unterschiedlichen alkoholischen Getränke, die den us-amerikanischen Markt bereichern sollen. Zwei Single Malt Bottlings schottischer Brennereien fielen uns heute auf, die wir gerne teilen.

Die in den Lowlands liegende Lochlea Distillery veröffentlichte am 25. Januar 2024 zur Burns Night ihren ersten Whisky mit einer Altersangabe. Auf diesen Lochlea 5 folgte dann genau ein Jahr später Lochlea 6. Und so vermuten wir deshalb, dass Lochlea 7, dessen Label in der TTB-Datenbank auftauchten, als dritter Whisky mit einer Altersangabe dieser Praxis folgend am 25. Januar 2026 erscheinen könnte. Die Etiketten des Malt Whiskys, der in first-fill Bourbon casks reifte, sehen so aus:

„Aged in Bourbon, Refill Bourbon & Madeira Casks“, so definiert das eingereichte Etikett des Torabhaig Taigh die neue Abfüllung der Brennerei Torabhaig. Dieses wurde von der lokalen Künstlerin Aileen Grant gestaltet, und sieht so aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
