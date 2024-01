Neu: Lochlea 5 Year Old

Lange hat es nicht gedauert zwischen der Entdeckung des Labels auf der TTB-Datenbank und dem Erscheinen des bislang ältesten Whiskys aus der Lochlea Distillery in den schottischen Lowlands, geleitet von Ex-Laphroiag Distillery Manager John Campbell: Heute wurde der neue Lochlea 5 Years Old vorgestellt.

Der Lochlea 5 Years Old stammt aus fünf Fässern, die allesamt von John Campbell ausgesucht wurden. Zwei davon sind aus dem ersten Run der Destillation aus dem August 2018. Insgesamt handelt es sich um zwei first-fill ex-Bourbon casks, ein first-fill Oloroso Sherry cask, ein double-matured Oloroso Sherry cask und ein double-matured Pedro Ximénez Sherry cask.

Der Lochlea 5yo wird ab 25. Jänner in UK für 90 Pfund erhältlich sein, und er wird wohl auch um diesen Dreh nach Deutschland kommen. Wenn es dann soweit ist, erfahren Sie es natürlich bei uns.

John Campbell hat über den Lochlea 5yo Folgendes zu sagen:

“To mark our fifth anniversary milestone, we wanted to create a whisky that shows off the best of Lochlea spirit that has been matured in different styles of casks over the past half a decade.

We have carefully chosen these five casks that have matured our single malt to perfection, then vatted them together to create a unique bottling of Lochlea that we won’t replicate ever again – it’s an incredibly special dram to mark our first special milestone birthday.

As always with our whiskies, it’s made entirely from barley grown on our farm here at Lochlea.

In celebration of this special milestone, we felt it was fitting to release it on Burns Night as a nod to Robert Burns, who once worked the land that we rely on for our own barley and, ultimately, our final spirit.”