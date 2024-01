Serge verkostet: Neue Abfüllungen junger schottischer Brennereien – Teil 2

Munter weiter geht es wie angekündigt mit Verkostungen von Whiskys aus jungen schottischen Destillerien, nach Kingsbarn, Nc’Nean und Ardnamurchan gestern kommen heute Arbikie, Glenwyvis, Lindores Abbey, Bonnington, Isle of Raasay, Dornoch, Torabhaig und wiederum Nc’Nean an die Reihe, mit einem zusätzlichen Bonus von zwei nicht bewerteten New Makes der Holyrood Distillery und einem wiederum bewerteten „King’s Inch“ aus der Glasgow Distillery.

Springen wir also gleich mitten ins Vergnügen mit der Tabelle der Verkostung, die nur eine „schwache“ Bewertung enthält:

Abfüllung Punkte

Arbikie 2017/2023 (58.3%, Berry Bros. & Rudd, The Pioneers, single grain, new US oak barrel, cask #69, 213 bottles) 75 GlenWyvis 2018/2023 (53.9%, Berry Bros. & Rudd, The Pioneers, single malt, hogshead, quarter casks finish, casks #1501+1502, 409 bottles) 85 Nc’Nean 2019/2023 ‚Organic Cask Strength‘ (59.6%, OB, batch #CS/GD06, 4998 bottles) 84 Lindores Abbey 4 yo 2019/2023 (59.1%, OB for The Whisky Barrel, peated ex-Islay rum cask, cask #383, 247 bottles) 85 Bonnington 2020/2023 (64.8%, Fruitful Spirits First Release, virgin oak, cask #0779, 246 bottles) 84 Isle of Raasay 5 yo 2018/2023 (57.9%, Whisky Druid, ex-Bordeaux Red Wine, cask #18/13, 276 bottles) 87 Dornoch 5 yo 2017/2023 (60.5%, OB, for Club Qing Hong Kong, 1st fill bourbon octave, cask #28, 74 bottles) 86 Torabhaig 2018/2023 ‚Batch Strength‘ (61.1%, OB, Alt Glean) 90 King’s Inch Glasgow Single Malt (46%, Courageous Spirits, ex-bourbon and ex-sherry, 5,000 bottles, 2022) 85