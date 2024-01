Ab Sonntag neu von Whisky Watcher: Das 1. Independent Bottling der dänischen Sall Whisky Distillery

Eine Premiere gibt es am Sonntag von und bei whiskywatcher.com, dem dänischen Shop unter deutscher Leitung – eine Abfüllung der dänischen Sall Distillery – und zwar das erste Bottling, das nicht direkt von der Brennerei selbst abgefüllt wurde.

Gesichert hat sich Whisky Watcher einen Whisky aus einem Ex-Bourbon cask der Garrison Brothers Distillery, das mit satten 61,1% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde.

Was man sich von dem dreijährigen Whisky erwarten darf und wie man bei Interesse eine Flasche bekommt, können Sie untenstehend nachlesen:

Neu von Whisky Watcher: Das 1. Independent Bottling der dänischen Sall Whisky Distillery.

Der Fudge naschende Wikinger auf dem Label ist Programm. Selten hatten wir einen Whisky im Glas, der eine derart intensive Toffee-Nase zeigt, sagt der Abfüller.

Der dänische Whiskyshop Whisky Watcher unter deutscher Leitung und mit Versand nach Deutschland hat sich das 1. Independent Bottling der aufstrebenden Sall Whisky Distillery aus dem gleichnamigen Ort im Westen Dänemarks gesichert. ( https://sallwhisky.com)

Die Destille, die Ende 2018 nach einer erfolgreichen Crowdfounding Kampagne entstanden ist, verfolgt ähnlich wie Waterford ein Barley to Bottle Konzept – alles aus einer Hand. Auch bekam Sall die begehrte Ökozertifizierung für Ihre Produkte. Der 1. Whisky wurde 2022 lanciert und machte die Destille bei unseren nördlichen Nachbarn weithin bekannt. In Deutschland dürfte Sall bisher nur Insidern ein Begriff sein, was sich durch dieses Release ändern dürfte.

Der mit 61,1% in Fassstärke abgefüllte Whisky überzeugt mit einer intensiven Toffee-Note in der Nase. Trotz seiner durchaus hohen Alkoholstärke, kommt er rund und gut ausbalanciert herüber, ohne jeden Hauch von Spritigkeit. Das augenscheinlich sehr aktive Ex-Bourboncask aus der bekannten Garrison Brothers Distillery, hat dem Whisky nicht nur seine honiggelbe Farbe mitgegeben, sondern auch jede Menge Geschmack in Form von Vanillenoten, Cookies & erneut Toffee. Auffällig ist die Öligkeit des Whiskies der für ein nahezu cremiges Mundgefühl sorgt. Das Finish ist ungewöhnlich lang und wärmend mit unaufdringlicher Würze. Ein „ehrliches“ Bourbon-Cask das nichts zu verstecken hat.

Die Eckdaten der Abfüllung:

Distilled: August 2020

Bottled: November 2023

Casktype: Ex-Bourbon (sourced from Garrison Brothers)

Cask No.: #29

159 handnummerierte Flaschen

Stärke: 61,1% (CS)

Natural Color, Unchill Filtered

Barley type: Evergreen (Ernte 2019)

Yeast: DestilaMax MW

Malttype: Pale Ale

Wer sich selbst ein Bild machen möchte: 159 Flaschen werden ab Sonntag dem 21.01.20214 um 10:00 im Onlineshop whiskywatcher.com freigeschaltet. Der Flaschenpreis liegt bei ca. 95 EUR je 0,5 Liter Flasche inkl. Deutscher Mehrwertsteuer.