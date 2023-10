Der dänische Whiskyshop Whisky Watcher unter deutscher Leitung und mit Versand nach Deutschland hat für seine Peat Week eine eigene Abfüllung auf den Markt gebracht, einen Heavily Peated Bunnahabhain Mòine Refill Sherry Butt. Der mit 51,2% vol. in Fassstärke abgefüllte Whisky aus dem Jahr 2010 wird ab Sonntag, den 15. Oktober um 20:00 im Webshop freigeschaltet – Interessenten mögen sich diesen Termin schon jetzt einmal vormerken.

Nähere Infos zur Abfüllung finden Sie untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu von Whisky Watcher: Heavily Peated Bunnahabhain Mòine Refill Sherry Butt

„Es tut sich was im Norden“

Whisky Watcher Shop Odense feiert Peatweek mit shopexclusiver Abfüllung, die auch nach Deutschland versandt wird.

Wie Einige bereits bemerkt haben, befindet sich der ehemalige Cadenheads Shop Denmark in Odense nun in deutschen Händen und wird als Spezialist für handverlesene unabhängige Abfüller geführt.

Der von den peatverrückten Locals nur als “ das Wohnzimmer “ bezeichnete Shop, wird dieses Jahr erstmals eine Peatweek veranstalten, welche im Zeitraum von 16.10. -22.10. mit Angeboten, Tasting’s und -selbstverständlich- einer exklusiven Single Cask Abfüllung gefeiert wird.

Aus vielen Fassproben einstimmig ausgewählt, wurde ein Heavily Peated Bunnahabhain Mòine Refill Sherry Butt aus den Beständen von „The Whisky Agency“. Typisch maritimer old school Islay Peat, trifft hier auf eine Sherrysüße, die man bei diesem Whisky aufgrund seiner Halloweengespenst blassen Farbe nicht vermuten würde. Abgefüllt wurde nicht kaltgefiltert und in Fassstärke mit 51.2% Vol.

Unabhängig abgefüllte Mòine Fässer sind selten, 2010er Vintages noch viel seltener…uns ist kein weiteres Fass dieses Jahrganges bekannt.

Die Abfüllung wird am Sonntag dem 15.10.2022 um 20:00 im Webshop www.whiskywatcher.com freigeschaltet. Limitiert auf max. 2 Flaschen pro Person/Haushalt, liegt der Flaschenpreis bei umgerechnet ca. 139 EUR inkl. deutscher Mehrwertsteuer. Eine Vorbestellung via Email an info@whiskywatcher.com kann ebenfalls deutschsprachig angefragt werden.