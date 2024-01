Nummer 5 der Irish Whiskey Serie von whic.de: Mit Morrígan getorften irischen Whiskey erleben

Eine spannende Neuerscheinung gibt es vom Onlinehändler und unabhängigen Abfüller whic.de zu vermelden: Mit dem Morrígan ist die fünfte Abfüllung in ihrer irischen Whiskyserie Túatha Dé Danann erschienen – ein torfiger Ire aus dem First Fill STR-Fass (es steht für shaved, toasted und re-charred). 303 Flaschen wurden mit 52,4% vol. Alkoholstärke abgefüllt – der Morrígan ist ab sofort unter dem Link in der Pressemitteilung erhältlich:

NUMMER 5 DER IRISH WHISKEY SERIE VON WHIC

Seltene Gelegenheit: Mit Morrígan getorften irischen Whiskey erleben

Bremen, 17.01.2024

Túatha Dé Danann – die Irish Whiskey Serie von whic – zeigt neue Facetten mit der heute veröffentlichten Abfüllung. Denn hinter Morrígan, der wandlungsfähigen Göttin, und Nummer 5 der Reihe steckt ein leicht getorfter Single Malt. Eine Seltenheit in dieser Kategorie.

Die Aromenvielfalt, die dieser Whiskey Genießern bietet, passt einfach perfekt. Mit seinem leicht getorften Charakter hält er sanfte Rauchnoten bereit. In einem aktiven First Fill STR Wine Barrique gereift, tummeln sich daneben leckere Trockenfruchtaromen, Noten von gebrannten Nüssen und prickelndem Brausepulver, süßem Karamell und würzigem Tabak im Glas. Bei STR Fässern wird ein Teil des Holzes ausgeschabt, anschließend das Fass stark erhitzt und schließlich nochmal komplett ausgebrannt. Dieses als Verjüngung geltende Vorgehen schenkt Morrígan den großen Teil ihrer Intensität. Dazu verleihen die 52,4% Vol. angenehme Kraft.

Auf Farbstoffe und Kühlfilterung wurde – wie üblich bei whic – verzichtet. Morrígan bietet damit eine weitere Möglichkeit, authentischen Irish Whiskey nach interessanter Fassreifung zu probieren. Nur 303 Flaschen gibt es ab sofort exklusiv auf whic.de: whic.de/tuatha-de-danann

„Intensiv und richtig gut. Hier finden super viele unterschiedliche Aromen zu einer tollen Balance zusammen. Das i-Tüpfelchen ist die leichte Torfung. Ein passender Whiskey für die wandlungsfähige Göttin Morrigan. Sláinte!“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über Túatha Dé Danann

Die erste eigene Irish Whiskey Serie von whic haucht den irischen Göttern, den Túatha Dé Danann, flüssiges Leben ein. Die aufregende Reise in die Anderswelt hat begonnen und wird ganz neue Seiten von Irish Whiskey mit unterschiedlichsten Facetten offenbaren. Jede Flasche ist einem der Götter gewidmet. Goldene Glanzelemente und eine von keltischen Knoten inspirierte Prägung verleihen das verdient edle Antlitz und eine wertige Haptik.