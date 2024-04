whic mit Edda #6: Mit fruchtigen Sherryaromen begrüßt Freya den Frühling

whic.de setzt die Whiskyserie Edda fort, EDDA #6 ist der Anführerin der Walküren und Göttin des Frühlings Freya gewidmet. Dieser Glentauchers 11 yo reifte im First Fill Sherry Butt #900431 und ist mit 64,5% Vol. abgefüllt.

Alle weiteren Infos zu diesem auf 584 Flaschen limitierten Speyside Single Malt finden Sie in der Presseinfo, die wir von whic erhalten haben:

Bremen, 05.04.2024 | Die nächste sherry-schwere, edle Abfüllung der sagenhaften Whisky-Reihe Edda von whic wurde heute veröffentlicht. Der 11-jährige Glentauchers ist Freya gewidmet, Anführerin der Walküren und Göttin des Frühlings. Passend dazu wurde ein Sherryfass ausgewählt und mit extrem starken 64,5% Vol. abgefüllt.

Das aktive First Fill Sherry Butt #900431 liefert luxuriöse Frucht- und Schokoladennoten. Echter Kakao mit Zimt, Espresso-Macchiato und glasierte Maronen verbinden sich mit Rum-Rosinen, süßen Datteln und pikantem Ingwer. Mit Wasser zeigt sich die noch fruchtigere Seite Freyas: Florale Pfirsichnoten, saftige Orange und rote Früchte beschwören den Frühling.

Mit der natürlichen Terracotta-Farbe sowie dem handillustrierten, mit goldenen Glanzdetails verzierten Etikett, wertet diese Flasche jede Whisky-Sammlung auf. Da es sich um eine Einzelfassabfüllung handelt, ist die Zahl der Flaschen auf 584 begrenzt. Bei der großen Beliebtheit der Edda-Serie ist nicht gesagt, wie lange sie verfügbar sein wird.

Ab sofort gibt es den edlen Tropfen exklusiv auf whic.de: https://whic.de/edda

„Was für ein Antritt! Aber kein Wunder bei wuchtigen 64,5% Vol. Selten hatte ich so opulente Sherryaromen im Glas – ein paar Tropfen Wasser später und es öffnete sich ein fruchtig-florales Bouquet aus Pfirsich, Feigen und frischer Pflaume – spätestens da war mir klar, dass eine so aufregende Fülle an Sherrynoten nicht nur mich begeistern wird.“

Arne Wesche, Gründer der whic GmbH