Neu bei Kirsch Import: Rares von Gordon & MacPhail, Zuwachs bei Black Bull sowie Whiskys aus Japans kleinster Brennerei

Aus Schottland und Japan kommen in dieser Woche die Neuheiten von Kirsch Import. Die Einzelheiten zu den 17 Abfüllungen finden Sie hier folgend:

Rar, rarer, Gordon & MacPhail: Speymalt von Macallan & Juwelen aus „lost distilleries“

Als der vielleicht bekannteste unabhängige Abfüller Schottlands verfolgt Gordon & MacPhail seit mehr als 125 Jahren ein Ziel: Single Malt Scotch Whisky von außergewöhnlicher Qualität herzustellen. Dabei erarbeitete sich das Familienunternehmen einige Privilegien, etwa das unabhängige Abfüllen der wunderbar komplexen Destillate von Macallan – und zwar unter dem Namen der Brennerei. Der Speymalt from Macallan Distillery 1998/2023 entwickelte im Sherry Cask Nr. 21603907 ein Profil aus Fruchtkompott, braunem Zucker und Vanille-Fudge.

Ein Zeugnis der langjährigen Beziehungen zu Schottlands Brennereien ist auch die Reihe der Distillery Labels. Mit Original-Logo der Destillerie abgefüllt wurden der Glentauchers 2008/2023 mit lebendigen Noten von Birne und weißem Pfeffer sowie der Longmorn 2008/2023, der Erdbeere mit herbstlichen Gewürzen vereint.

Die Reihe Connoisseurs Choice wächst in dieser Woche um zwei fassstarke Single Casks für den deutschen Markt: Der Balblair 1997/2023 kombiniert exotische Fruchtnoten mit frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer, während der Tullibardine 2008/2023 von floralen und fruchtigen Noten geprägt ist. Zur Reihe gehört zudem der weiche, liebliche Tormore 1998/2023.

Speymalt from Macallan Distillery 1998/2023

Gordon & MacPhail

Germany Exclusive

Dest. 1998

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 21603907

282 Flaschen (insgesamt)

54,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glentauchers 2008/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Distillery Labels

Dest. 2008

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Cask

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Longmorn 2008/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Distillery Labels

Dest. 2008

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Cask

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Balblair 1997/2023

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import

26 Jahre

Dest. 1997

Abgef. 20/11/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel

Fassnr. 1884

153 Flaschen (insgesamt)

54,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

In der zweiten Auflage der Recollection Series versammelt Gordon & MacPhail in den Reihen Connoisseurs Choice sowie Private Collection Whisky-Juwelen aus „lost“ oder „silent distilleries“. Dazu gehören rare Sammlerstücke wie der spritzige Pittyvaich 1992/2023 aus der 2002 abgerissenen Speyisde-Brennerei, der fruchtbetonte Lowlander Littlemill 1991/2023 und der ebenfalls aus den Lowlands stammende Inverleven 1985/2023, in dem zarte Vanille mit Orangen, Honig und Gewürzen verschmilzt.

Der Dallas Dhu 1979/2023 führt zurück in die Zeit kurz vor Schließung der Brennerei, die heute ein Museum ist. Nicht mehr vorhanden sind dagegen die Gebäude, in denen vor 43 bzw. 46 Jahren der Glen Albyn 1979/2023 und der Banff 1976/2023 destilliert wurden.

Tullibardine 2008/2023

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import

15 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 23/11/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel

Fassnr. 21603506

263 Flaschen

58,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tormore 1998/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

25 Jahre

Dest. 1998

Abgef. 07/11/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr. 1595

155 Flaschen (insgesamt)

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Pittyvaich 1992/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

30 Jahre

Dest. 1992

Abgef. 13/02/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel

Fassnr. 4025

88 Flaschen (insgesamt)

48,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Littlemill 1991/2023

Gordon & MacPhail Lowland Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

31 Jahre

Dest. 1991

Abgef. 07/02/2023

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 549

226 Flaschen (insgesamt)

44,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Inverleven 1985/2023

Gordon & MacPhail Lowland Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

38 Jahre

Dest. 1985

Abgef. 17/02/2023

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel

Fassnr. 563

82 Flaschen (insgesamt)

57,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dallas Dhu 1979/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

42 Jahre

Dest. 08/06/1979

Abgef. 11/01/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 1404

155 Flaschen (insgesamt)

54,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Albyn 1979/2023

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

43 Jahre

Dest. 19/09/1979

Abgef. 09/01/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Sherry Puncheon

Fassnr. 3857

95 Flaschen (insgesamt)

56,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Banff 1976/2023

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

46 Jahre

Dest. 26/10/1976

Abgef. 03/02/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr. 2887

109 Flaschen (insgesamt)

50,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Herden-Zuwachs bei Black Bull: Kyloe mit Sherry-Finish

Mut, Innovationsgeist und Unabhängigkeit prägen die kräftigen Blended Scotch Whiskys von Black Bull. Bereits seit Gründung der Marke 1864 erfreuen sich die Blends großer Beliebtheit bei Whiskyfans. Der Grund: ein unüblich hoher Malt-Anteil und mehr Volumenprozente sorgen für ein intensives Geschmacksprofil.

Die Core Range entspricht dabei bis heute weitestgehend der ursprünglichen Formel: 50% Single Malt Whisky, 50% Single Grain Whisky, 50% vol. Namensgeber für die charakterstarken Blended Scotch Whiskys ist die robuste Rasse der Highland-Rinder, die Kyloes.

Jetzt wächst die Herde um ein neues Mitglied: Für den Black Bull Kyloe Sherry Finish wird der kräftige Black Bull Kyloe in Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Casks ausgebaut. Das Resultat? Ein fruchtiges Geschmackserlebnis mit großer Tiefe.

Black Bull Kyloe – Sherry Finish

Blended Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Casks, Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Casks (Finish)

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Großer Geschmack aus Japans kleinster Brennerei: (Single) Malt Whiskys von Amahagan & Nagahama

Am Biwa-See, dem größten See Japans, liegt die kleinste Whiskybrennerei der Inselnation. 2016 gegründet, ist Nagahama Teil einer neuen Generation an japanischen Brennereien – und Antwort auf die steigende Nachfrage nach heimischen Premium-Produkten. Auf nur 26 Quadratmetern brennt das Team um Master Blender Takashi Kiyoi den malzigen Whisky-Rohbrand. Das Equipment dafür passt sich den Räumlichkeiten an: Nagahama arbeitet mit den kleinsten Pot Stills Japans. Die Alambik-Brennblasen sorgen für ein Plus an Vollmundigkeit und Tiefe.

Noch sind die gealterten Bestände der Craft-Destillerie gering. Für ihre Amahagan World Blends vermählt Nagahama daher den hauseigenen Spirit mit ausgesuchten Malt Whiskys aus der ganzen Welt. Nach vier Abfüllungen mit unterschiedlichen Fass-Finishes ergänzt nun der Amahagan World Malt – Peated Edition die Reihe.

Der Nagahama Single Malt – Second Batch ist das zweite Single-Malt-Release der aufstrebenden Brennerei. Seit 2019 in Oloroso Sherry Casks gereiften Whisky verbindet er mit Whisky aus Islay sowie Bourbon Quarter Casks und Fässern der Chicagoer Brennerei Koval zu einem vollmundigen, weichen Erlebnis mit rauchigen und vornehmen Nuancen.

Ihre Kunst demonstrieren die Craft-Brenner zudem mit zwei eleganten Single Casks. Der Nagahama 2018/2023 – Sake Cask wurde in einem Sake-Fass gelagert, das zuvor Junmai Daiginjo Sake enthielt. Bei 57,5% vol. vermählt er Vanille und florale Aromen mit anhaltenden Fruchtnoten von Muskateller-Trauben und Birne. Vollständig in einem raren Fass aus japanischer Mizunara-Eiche reifte der Nagahama 2020/2023 – Mizunara Cask. Das Hartholz ist nur schwer zu verarbeiten, verleiht dem leicht getorften Single Malt aber harmonische Noten von Eiche, Brot und frisch gebrühtem Tee.

Amahagan World Malt – Peated Edition

Blended Malt Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: Bourbon Casks

47% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Nagahama Single Malt – Second Batch

Single Malt Japanese Whisky

Dest. 03-12/2019

Abgef. 03/2023

Herkunft: Japan

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks, Koval Whiskey Casks, Islay Whisky Quarter Casks, Bourbon Quarter Casks

50% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Nagahama 2018/2023 – Sake Cask Finish

Single Malt Japanese Whisky

Dest. 23/08/2018

Abgef. 23/07/2023

Herkunft: Japan

Fasstyp: Bourbon Cask, Sake Cask (Finish)

Fassnr. 0137

351 Flaschen

57,5% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Nagahama 2020/2023 – Mizunara Cask – Peated

Single Malt Japanese Whisky

Dest. 17/08/2020

Abgef. 23/08/2023

Herkunft: Japan

Fasstyp: Mizunara Hogshead

Fassnr. 1060

409 Flaschen

57,8% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt