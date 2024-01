Serge verkostet: Dallas Dhu

Wie manch andere Whisky-Brennerei in Schottland wurde Dallas Dhu in den 1980er Jahren geschlossen. Die Destillerie fungierte als Museum, es gab allerdings verschiedene Initiativen, sie wieder zu eröffnen. Der aktuelle Versuch scheint erfolgversprechend zu sein: Historic Environment Scotland und Diageo haben sich laut einem Bericht in The Scotsman „im Generellen“ auf die Wiederbelebung geeinigt, es seien nur noch „einige kleinere Angelegenheiten“ zu regeln (wir berichteten).

Diese Neuigkeit zum Anlass nehmend, verkostet Serge Valentin heute den einzigen, noch unverkosteten Dallas Dhu, der in der Whiskyfun-Bibliothek zu finden ist:

Abfüllung Punkte

Dallas Dhu 28 yo 1975/2004 (45.9%, Signatory Vintage, Silent Stills Collection, for Waldhaus am See St. Moritz, cask #2352, 308 bottles) 88