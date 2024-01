Milroy’s of Soho zum 60-jährigen Jubiläum mit vier neuen Abfüllungen

Im November 2024 feiert Milroy’s of Soho, Londons ältester unabhängiger Whisky-Spezialist, sein 60-jähriges Jubiläum. Im Laufe des Jahres sind zahlreiche Veranstaltungen und Sonderveröffentlichungen geplant, zum Beginn des Jubiläums veröffentlicht vier neue Abfüllungen. Zwei der Neuerscheinungen sind Teil der Milroy’s Soho Selection, die anderen beiden Bottlings gehören zur Milroy’s Vintage Reserve Collection.

Die beiden Bottlings der Milroys Soho Selection sind:

Highland Peated Malt 19 Year Old 2004 Soho Selection #12 (55,5 % Vol.), dieser Single Malt Scotch Whisky wure am 21. Januar 2004 destilliert und reift in einem refill American oak barrel. Limitiert auf 268 Flaschen. UVP: £125 (ungefähr 145 €).

Blended Malt 6 Year Old 2017 Soho Selection (59,1 % Vol.), destilliert am 16. März 2017 in Campbeltown und gereift in einem refill American hogshead. Limitiert auf 277 Flaschen. UVP: £54,95 (knapp 65 €).

Innerhalb der Milroy’s Vintage Reserve Collection erscheinen:

Benriach 27 Year Old 1996 Milroy’s Vintage Reserve (42,9 % Vol.), destilliert 12. März 1996 destilliert und in einem Refill Hogshead gereift. Limitiert auf 221 Flaschen. UVP: £395 (nicht ganz 465 €).

Glenburgie 27 Year Old 1995 Milroy’s Vintage Reserve (52.3%), am 20. Juni 1995 destilliert und in einem Hogshead gereift. Limitiert auf 237 Flaschen. UVP: £275 (etwas mehr als 320 €).

Die neuen Veröffentlichungen der Milroy’s Vintage Reserve und der Soho Selection sind ab sofort im Handel und über milroys.co.uk erhältlich. Bei Bestellungen von Kontinental-Europa aus addiert sich noch deutlich der Versand.