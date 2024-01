Broken Bones Distillery erweitert ihre Brennerei

Die 2012 von Boštjan Marušič, Borut Osojnik und Polona Preskar gegründete Broken Bones Distillery aus Ljubljana, Slowenien investiert in eine deutliche Erweiterung ihrer Kapazität. Die Brennerei stellt, neben Gin, sowohl getorften als auch ungetorften Single Malt her, der in Fässern aus Islay reift. In diesem Jahr möchte die Brennerei jeweils 1.000 Flaschen ihrer beiden Whiskys produzieren. Mit dem neuen Equipment, neue Brennblasen, neuen Maischbottich und Fermenter, können es bis 2027 fast 20.000 Flaschen pro Jahr werden.

Momentan hat die Broken Bones Distillery zwei Abfüllungen in ihrem Portfolio. Broken Bones Whisky 2023 kann ein Alter von 3 Jahrer ausweisen. Er kam mit 46 % Vol. in die 0,7-Liter-Flaschen und ist für 155 € erhältlich. Broken Bones Peated Whisky 2023 ist sechs Jahre alt, wurde ebenfalls mit 46 % Vol. abgefüllt und kostet auch 155 €. Weitere Informationen zur Broken Bones Distillery finden Sie auf der Website der Brennerei.