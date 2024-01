TTB-Neuheiten: Benromach Contrasts: Virgin Oak und The Hearach Oloroso Cask

Zwei neue Abfüllungen zeigen sich heute in der in der us-amerikanischen TTB Datenbank. Die Speyside-Brennerei Benromach erweitert ihre Contrasts-Reihe. Und von den The Isle of Harris Distillers kündigt sich eine neue Abfüllung an.

Benroch Contrasts: Virgin Oak, Virgin American Oak Matured, so lautet die vollständige Bezeichnung der neuen Abfüllung der Speysdie.Destillerie. Der Malt dieser Limted Edition wurde 2013 destilliert und in diesem Jahr mit 46 % Vol. abgefüllt. Das Label verspricht „fragant banana aromas with lemon and vanilla fudge. Seville orange zest flavours combine with butterscotch an smooth smoke. Long-lastinmg citrus and mature oak on the finish.“. Hier die Etiketten:

Vollständig in First Fill Oloroso Cask gereift und mit 46 % Vol. abgefüllt ist die kommende Abfüllung der The Isle of Harris Distillers. Weitere Angaben zum Whisky sind den Label nicht zu entnehmen:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.