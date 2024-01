Seit September vergangenen Jahres sind die Spirituosen aus dem Portfoilio von Kirsch Import auch auf dem österreichischen Markt erhältlich. Das seit 1976 bestehende Familienunternehmen konnte mit Hans Ganser einen versierten Fachmann für den Vertrieb gewinnen und stellt in der folgenden Presseaussendung ihren neuen Sales Manager Austria.

Wir wünschen Hans Ganser bei seiner neuen Tätigkeit viel Spaß und Erfolg.

Johann „Hans“ Ganser übernimmt Vertrieb: Neuer Fachmann für das Portfolio von Kirsch Import in Österreich

Stuhr, 29.01.2024 Seit September vergangenen Jahres sind die über 4.500 Spirituosen von Kirsch Import auch auf dem österreichischen Markt erhältlich. Mit Hans Ganser konnte das seit 1976 bestehende Familienunternehmen einen versierten Fachmann für den Vertrieb gewinnen.

Bildnachweis: Kirsch Import

Hans Ganser ist seit Januar als Sales Manager Austria für Kirsch Import tätig. Als ehemaliger Geschäftsführer der Spirits Company GmbH kennt er sich nicht nur auf dem österreichischen Markt und im Premiumsegment bestens aus. Der Fachmann hatte zudem bereits über Jahre für viele Marken aus dem Portfolio der Niedersachsen die Vertriebsrechte für Österreich.

Christoph Kirsch, Geschäftsführer von Kirsch Import, schätzt sich glücklich:

„Mit Hans Ganser können wir einen erfahrenen Experten in unserem Team begrüßen, bei dem langjährige Produkt- und Marktkenntnis optimal verschmelzen. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Erfolge.“

Kirsch-Kunden aus Österreich können sich ab sofort unter J.Ganser@kirschwhisky.de an Hans Ganser wenden. Bestellungen erfolgen wie gehabt telefonisch unter +49 4206 305360, per Mail an info@kirschwhisky.de oder über den Onlineshop.