Am Samstag öffnet The Eden Mill Experience in Edinburgh

Die neue Brennerei von Eden Mill befindet sich noch im Bau und soll noch in diesem Jahr eröffnet werden (wir berichteten). Doch bereits am kommenden Samstag startet mit The Eden Mill Experience der erste den markeneigenen Veranstaltungsort. Beheimatet in der Heads & Tales Gin Bar in 1A, Rutland Place, EH1 2AD im Herzen von Edinburghs West End, bietet Eden Mill hier zwei Möglichkeiten, sich durch ihre Spirituosen zu kosten und so einen Vorgeschmack auf die neue Brennerei zu bekommen.

Neben der Share the Love Gin session bietet The Eden Mill Experience noch mit der The Guard Bridge Masterclass die Möglichkeit, die Geschichte hinter diesem neuen Blended Malt Scotch Whisky zu entdecken (wir stellten Ihnen diesen Blend aus Lowland und Highland Single Malts im vergangenen August vor). Serviert werden drei Cocktails, wobei ein Cocktail „garantiert eine Zutat enthält, welche die Gäste noch nie zuvor probiert haben“, wie The Scotsman food and drink schreibt. Buchungen sind ab sofort über die Eden Mill Website möglich.