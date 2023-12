Neues von Kirsch Import: Winter Whiskys von G&M, Eden Mill mit neuer Core Range, Darkness Laphroaig exklusiv für Deutschland

Ein letztes Mal in diesem Jahr gibt es noch Neuheiten von Kirsch Import zu vermelden, die wahrscheinlich rund um den Jahreswechsel im deutschen Handel auftauchen werden. Zwei dunkle und sherrylastige Bottlings von Gordon & MacPhail (eines davon exklusiv für Kirsch Import). zwei neue Abfüllungen, die ab sofort die Eden Mill Core Range darstellen und Darkness Laphroaig 18 y.o. – Pedro Ximénez Cask Finish, exklusiv für Deutschland abgefüllt und mit seinen 108 Flasche fraglos eine Besonderheit.

Hier alle Infos wie üblich übersichtlich zusammengefasst:

Flüssige Geschichte von 1983 bis 1998: Edle Winter-Whiskys aus dem Hause Gordon & MacPhail

Gordon & MacPhail verfolgt seit mehr als 125 Jahren ein Ziel: Single Malt Scotch Whisky von außergewöhnlicher Qualität herzustellen. Über Generationen weitergegebenes Whisky-Wissen fließt in die Auswahl für die Private Collection. Die Range umfasst stark gealterte Single Malts aus berühmten wie weniger bekannten oder inzwischen geschlossenen Destillerien Schottlands. Wenn eine der Raritäten den Standort in Elgin verlässt „[…] it’s like saying farewell to a family friend“, sagt Stephen Rankin, Director of Prestige, aus der vierten Generation der Inhaberfamilie Urquhart.



In dieser Woche führt das Familienunternehmen in die Vergangenheit der Brennerei Tormore. Runden Whisky aus der denkmalgeschützten Speyside-Brennerei ließ man im Refill Sherry Puncheon ruhen. Nach 40 Jahren duftet der rare Tormore 1983/2023 nach Rosinen, Marzipan und Backgewürzen, geht am Gaumen zu roten Früchten, dunkler Schokolade und spritzige Noten über und klingt lange aus.



Die Reihe Connoisseurs Choice wurde 1968 von Whiskyvisionär George Urquhart ins Leben gerufen, einer Zeit, in der der Großteil der Whisky-Rohbrände noch für Blends verwendet wurde. Heute wächst die Reihe um den Longmorn 1998/2023. Die Exklusivabfüllung für Kirsch-Kunden strotzt nach 25 Jahren im Sherryfass nur so vor saisonalen Noten: Hier treffen Rosinen auf Feigen-Chutney, süße Orange auf Marzipan und schwarze Johannisbeere auf Eiche.

Tormore 1983/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

40 Jahre

Dest. 15/06/1983

Abgef. 15/08/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Puncheon

Fassnr. 8025101

675 Flaschen (insgesamt)

51,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Longmorn 1998/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import

25 Jahre

Dest. 1998

Abgef. 13/09/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Hogshead

Fassnr. 20600101

327 Flaschen

53,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Schokorosinen & Salzkaramellkekse: Eden Mill mit neuer Core Range aus Sherry & Bourbon Casks

Gin, Whisky und Bier aus einem Haus? Das ist in Schottland selten. Bei der Produktion ihrer Spirituosen kombiniert die Eden Mill das Beste aus den drei Handwerken – und beweist Mut zu Neuem: Der Gin reift auch mal im Bourbonfass, das ungehopfte Bier liefert die Grundlage für den Whisky. Diesen brennt Eden Mill ab 2024 in einer hochmodernen, klimaschonenden Brennerei auf dem Eden-Campus der Universität von St. Andrews.



Erste Einblicke gibt es hier: www.edenmill.com/pages/distillery



Das auffällige, dreigipflige Dach der Destillerie ziert schon jetzt das Logo der Eden Mill Whiskys. Mit einer neuen Core Range im aufgefrischten Look schlagen die Lowlander ein weiteres Kapitel in ihrem Whisky-Portfolio auf. Beide Neuheiten geben einen Vorgeschmack auf Eden Mills künftigen Hausstil: Lowland-Whisky mit einem Highland-Herz, der süßen, grasigen und blumigen Rohbrand mit robusten, würzigen und fruchtigen Fassnoten vereint.



Der Eden Mill Sherry Cask wird zu jeweils 50% in Oloroso und Pedro Ximénez Sherry Casks der Bodega José y Miguel Martín gefinisht. Kräftige natürliche Farbe und ein luxuriöses Geschmacksprofil sind das Ergebnis: Sticky Toffee Pudding, Nusskrokant, Schokorosinen und Zimtgewürz sorgen Schicht um Schicht für ein Höchstmaß an Genuss.



Mittelstark ausgebrannte Bourbonfässer sorgen dagegen im Eden Mill Bourbon Cask für verlockende Aromen von Crumble mit gewürzten Früchten und Salzkaramellkeksen, mit einem subtilen Hauch von Eiche sowie Sirup und anhaltender Würze im Finish.

Eden Mill Sherry Cask

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill European Oak Oloroso & Pedro Ximénez Sherry Casks (Finish)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Eden Mill Bourbon Cask

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: American Oak Bourbon Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Laphroaig trifft Pedro Ximénez: Darkness-Delikatesse für den deutschen Markt

Bei Darkness ist der Name Programm: Die mindestens dreimonatige Veredelung in kleinen Sherry Octave Casks verleiht den unabhängigen Abfüllungen aus dem Hause Atom Brands Intensität – in natürlicher Farbe wie auch Aromen. Die eigens angefertigten Fässer (sie sind so groß wie circa ein Achtel eines Standard-Sherry-Butts) sorgen für besonders viel Holzkontakt und herrlich dunkelfruchtige, würzige Profile.



Mit dem Darkness Laphroaig 18 y.o. haben wir exklusiv für unsere Kunden einen der gefragten, wohlgereiften Islay Single Malts abfüllen lassen. Der polarisierende Insel-Whisky verbindet sich auf komplexe Weise mit Noten aus dem kleinen Pedro Ximénez Sherry Octave Cask, in dem er veredelt wurde. Ungehemmt entfaltet sich so neben den charakteristischen, intensiv rauchigen Aromen, maritimen und medizinischen Anklängen eine vollmundige, fruchtige Süße. Nur 108 Flaschen sind verfügbar.

Laphroaig 18 y.o. – Pedro Ximénez Cask Finish

Darkness Single Malt Islay Scotch Whisky

Exclusive for Germany

18 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Casks, First Fill Pedro Ximénez Sherry Octave Cask (Finish)

108 Flaschen

50,6% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert