Neu bei Kirsch Import: Holyrood Arrival, Murray McDavid Single Malts, Smögen und The Guard Bridge

Wie an jedem Dienstag – deutsche Feiertage einmal ausgenommen – können wir auch heute über die Neuheiten von Kirsch Import berichten: Da ist zunächst einmal der allererste Single Malt der Holyrood Distillery; vom unabhängigen Abfüller Murray McDavid kommen ganze neun Abfüllungen, Specially bottled for Germany, auf den deutschen Markt. Aus Schweden, aus der Mikro-Destillerei Smögen, sind zwei neue Abfüllungen nun erhältlich. Und The Guard Bridge heißt der neue Blended Malt, den die Brennerei Eden Mill auf den Markt bringt, und der nun in Deutschland erhältlich ist.

Hier alle Details:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ankunft in der Whisky-Welt: Arrival ist Holyroods erster Single Malt

2019 gegründet, bringt die Holyrood Distillery nach über 100 Jahren die Single-Malt-Produktion zurück nach Edinburgh. Inspiriert, aber nicht diktiert von der Vergangenheit, verbindet die Craft-Brennerei handwerkliche Tradition mit kühnen, neuen Ideen – etwa durch das Experimentieren mit Malzsorten, Fermentation und speziellen Fässern, angelehnt an Edinburghs reiches Brauereierbe.



Wie sich der Forschergeist auf Whisky auswirkt, zeigen jetzt nicht mehr nur die „New Makes“ der Brennerei: Mit Arrival präsentiert Holyrood den ersten eigenen Single Malt. Ihrer Linie bleiben die Schotten dabei treu. Auch in ihrer Whisky-Range wird es nicht um Age Statements oder konsistente Geschmacksprofile gehen, sondern vielmehr darum, das geschmackliche Spektrum von Single Malt zu erkunden.



Arrival markiert den Anfang und reift dafür in einer Kombination aus Sherry-, Bourbon- sowie Rumfässern. Insgesamt 8.188 der als Hommage an Edinburghs Brau- und Glas-Historie gestalteten braunen Flaschen in Bierflaschen-Silhouette wurden befüllt. Wer eine von ihnen ergattert, den erwartet ein eindrucksvoller Dram mit Trockenfrüchten, Butterscotch-Süße und Ingwerwürze.

Holyrood Distillery Arrival

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Oloroso Sherry Butts, Pedro Ximénez Sherry Hogsheads, Bourbon Barrels, Rum Barriques

8.188 Flaschen (insgesamt)

46,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Murray McDavid Single Malts aus Speyside & Küstenregionen

Das Markenzeichen von Murray McDavid? Ein herausragender Holzschatz. Aus dem erlesenen Fassbestand des unabhängigen Abfüllers konnten wir erneut exklusive Single Casks für Kirsch-Kunden sichern. Die neun Einzelfassabfüllungen stammen aus den Reihen Benchmark, dem Herzstück von Murray McDavid, Mystery Malt und Mission Gold, die besonders alte, seltene und außergewöhnliche Whiskys umfasst.



Zum Beispiel den Ledaig 2005/2023 aus dem rauchigen Zweig der Tobermory Distillery. Den Charakter der schottischen Westküste kontrastiert ein Finish in Rumfässern der Diamond Distillery aus Guyana. Aus einer Küstenbrennerei stammen auch zwei Mystery-Malt-Abfüllungen. Der Mull’s Finest 2014/2023 reifte einmal in Madeira, einmal in Pedro Ximénez Sherry Casks nach, um saftige, süße Fruchtnoten mit öligem Rauch verschmelzen zu lassen.

Ledaig 2005/2023 – Mission Gold – Peated

Murray McDavid Island Single Malt Scotch Whisky

Specially bottled for Germany

17 Jahre

Dest. 2005

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Diamond SXG Rum Cask (Finish)

Fassnr. 1900200

266 Flaschen

54,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Mull’s Finest 2014/2023 – Mystery Malt – Peated

Murray McDavid Island Single Malt Scotch Whisky

Specially bottled for Germany

8 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Justino’s Madeira Cask (Finish)

Fassnr. 2100704

266 Flaschen

56,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Mull’s Finest 2014/2023 – Mystery Malt – Peated

Murray McDavid Island Single Malt Scotch Whisky

Specially bottled for Germany

8 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Ximénez- Spínola Pedro Ximénez Sherry Cask (Finish)

Fassnr. 2013313

306 Flaschen

57,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Maritimen Rauch in Verbindung mit Beeren oder aber Pfirsich entfalten der Caol Ila 2014/2023 und der Caol Ila 2009/2023 nach Veredelung in Weinfässern, vorbelegt mit seidigem Pinot Noir und süßem Tokajer.



Für die beiden leichten Linkwood 2012/2023 setzt Murray McDavid zweimal auf Likörweinfässer aus Andalusien sowie dem Douro-Tal. Die selten unabhängig anzutreffenden Speyside Single Malts Braeval 2014/2023 und Benriach 2014/2023 wurden dagegen im traditionellen Bourbon Cask bzw. im kleinen Bourbonfass der Craft Distillery Koval vollendet.

Caol Ila 2014/2023 – Benchmark – Peated

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky

Specially bottled for Germany

9 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Pinot Noir Red Wine Barrique (Finish)

Fassnr. 2003922

237 Flaschen

55,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Caol Ila 2009/2023 – Benchmark – Peated

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky

Specially bottled for Germany

13 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Tokaji Wine Cask (Finish)

Fassnr. 2100010

308 Flaschen

54,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Linkwood 2012/2023 – Benchmark

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Specially bottled for Germany

10 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr. 313778

296 Flaschen

57% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Linkwood 2012/2023 – Benchmark

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Specially bottled for Germany

10 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Caves de Murça First Fill Tawny Port Barrique (Finish)

Fassnr. 313762

362 Flaschen

57,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Braeval 2014/2023 – Benchmark

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Specially bottled for Germany

8 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel (Finish)

Fassnr. 9900254

286 Flaschen

56,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Benriach 2014/2023 – Benchmark

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Specially bottled for Germany

8 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Koval Bourbon Cask (Finish)

Fassnr. 2100424

145 Flaschen

57,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Rauch-Fans Smögen das: Schwedischer Nachschub – aus Tawny Casks & exklusiv

Smögen ist der Inbegriff einer Mikro-Brennerei. Nur 115 Liter an Rohbrand produziert der Ein-Mann-und-ein-Hund-Betrieb pro Produktionstag. Aus Torfmalz zu einem typischen Alkoholgehalt von 71% vol. destilliert, reift der „New Make“ vollständig vor Ort im schwedischen Hunnebostrand und kommt ausschließlich als Malt Whisky in die Flasche.



Für Smögen Whiskys gilt generell: Es sind kraftvolle, charakterstarke Tropfen mit deutlicher Rauchnote, maritimen Anklängen und malziger Süße. Die neueste Abfüllung stellt keine Ausnahme dar. Der Smögen 10 y.o. wurde aus stark getorftem Rauchmalz der Sorte Optic gebrannt. Der kräftige Schwede reifte für ganze zwei Jahre in Fässern nach, die mit fruchtig-süßem Portwein des Typs Tawny vorbelegt waren.



Auf ein einzelnes First Fill Bourbon Fass baut dagegen der Smögen 2014/2023 – und wurde daraus exklusiv für Kirsch Import und den WuDram Clan abgefüllt. Der Rauchgehalt des Gerstenmalzes aus der Sorte Concerto betrug mindestens 50 ppm.

Smögen 10 y.o. – Tawny Port Casks – Heavily Peated

Swedish Single Malt Whisky

10 Jahre

Dest. 12/2012

Abgef. 07/2023

Herkunft: Schweden

Fasstyp: Tawny Port Casks (Finish)

1.420 Flaschen

53,8% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Smögen 2014/2023 – Heavily Peated

Swedish Single Malt Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import & WuDram Clan

9 Jahre

Dest. 20/02/2014

Abgef. 06/2023

Herkunft: Schweden

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr. 9/2014

298 Flaschen

59,6% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Brücken bauen mit Eden Mill: Lowlands treffen Highlands

Gin, Whisky und Bier aus einem Haus? Das ist in Schottland selten. Bei der Produktion ihrer Spirituosen kombinieren die Eden Mill Distillers das Beste aus den drei Handwerken – und beweisen Mut zu Neuem: Der Gin reift auch mal im Bourbonfass, das ungehopfte Bier liefert die Grundlage für den Whisky.



Diesen brennt Eden Mill künftig in einer hochmodernen, klimaschonenden Brennerei auf dem Eden-Campus der Universität von St. Andrews. Mit The Guard Bridge legen die Lowlander zunächst aber einen Blended Malt Whisky vor, der eigenen Single Malt mit Malt Whisky aus den Lowlands und Highlands verbindet – ganz wie die ursprüngliche Guard Bridge aus dem 15. Jahrhundert St. Andrews mit seinem alten Handelshafen Guardbridge verband. Durch die Zusammenführung entsteht ein Blend, der das süße, grasige und blumige Profil der Lowlands mit den robusten, würzigen und fruchtigen Aromen der Highlands vermählt. Dieser schmeckt pur, mit Ginger Ale oder in Cocktails.

Eden Mill The Guard Bridge

Blended Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Eden Mill Whisky Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert