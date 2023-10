The House of Suntory zum 100. Jubiläum mit zwei neuen Abfüllungen

Ergänzend zu unserer Nachricht vom 18. September können wir Ihnen heute auch die deutschsprachige Pressemitteilung zu den beiden limited releaeses anlässlich des 100. Jubiläums von Suntory präsentieren.

Die Sonderedition Hibiki 21 Year Old besteht aus verschiedenen Malt- und Grain-Whiskys der Suntory-Brennereien Yamazaki, Hakushu und Chita. Bei dieser Abfüllung steht die seltene Mizunara-Eiche im Vordergrund, sie ist deutschlandweit bei ausgewählten Fachhändlern zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 4.950 € erhältlich.

Hibiki Japanese Harmony erscheint in einer Sonderedition in einem limitierten Jubiläums-Flaschendesign. Es zeigt Motive von Schnee, dem Mond und Blumen, die zusammen den Wechsel der Jahreszeiten in Japan darstellen. Hibiki Japanese Harmony ist deutschlandweit bei ausgewählten Fachhändlern zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199 € erhältlich.

The House of Suntory launcht zu Ehren seines hundertjährigen Jubiläums eine limitierte Auflage des Hibiki 21-Year-Old, sowie ein limitiertes Flaschendesign des Hibiki Japanese Harmony

Das Gründungshaus des japanischen Whiskys – The House of Suntory – enthüllt zwei neue Abfüllungen in limitierter Auflage zur Feier des hundertjährigen Bestehens.

Frankfurt am Main, 10. Oktober 2023 – Das Jahr 2023 ist ein bedeutendes Jahr für “The House of Suntory”. Das Gründungshaus des japanischen Whiskys freut sich, die lang erwartete Hibiki 21-Year-Old Jubiläumsedition und das limitierte Flaschendesign des Hibiki Japanese Harmony vorzustellen, welches die vier Jahreszeiten würdigt und damit auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft anspielt. Die beiden limitierten Produkte sind die neuesten Whisky-Angebote im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten des House of Suntory, mit denen ein Jahrhundert – seit der Gründung der ersten japanischen Malt-Whisky-Destillerie durch den Gründer Shinjiro Torii im Jahr 1923 – gewürdigt wird.

Sonderedition – Hibiki 21-Year-Old

Hibiki gilt als einer der renommiertesten Whiskys der Welt und ist zu einem der begehrtesten japanischen Blended Whiskys geworden. Hibiki besteht aus einer harmonischen Mischung von verschiedenen Malz- und Getreide-Whiskys aus den Suntory-Brennereien Yamazaki, Hakushu und Chita. Die limitierte Auflage des Hibiki 21-Year-Old ist eine Kombination von Malz- und Getreide-Whiskys, die sorgfältig miteinander vereint werden, um ein Zusammenspiel an Geschmacksrichtungen und Aromen zu schaffen. Bei dieser Sonderedition zum hundertjährigen Jubiläum steht die seltene Mizunara-Eiche im Vordergrund, die den Blend tiefgreifend beeinflusst und gleichzeitig den Charakter und die Essenz von Hibiki bewahrt.

„Für die limitierte Auflage des Hibiki 21-Year-Old hat sich unser Team der Herausforderung gestellt, etwas Neues zu kreieren, um unser hundertjähriges Bestehen zu feiern“, sagt Shinji Fukuyo, Chief Blender von Suntory. „Mit akribischer Präzision ist es uns gelungen, die herausfordernden und zugleich lohnenden Eigenschaften der japanischen Mizunara-Eiche zu nutzen, um das einzigartige Geschmacksprofil, für das unsere Hibiki-Whiskys bekannt sind, zu akzentuieren. Dieser besondere Whisky zeigt, dass wir uns bei House of Suntory weiterhin der Handwerkskunst widmen.“

Das Design des Jubiläumsetiketts auf der Hibiki 21-Year-Old-Flasche präsentiert kunstvoll einen sanften Farbübergang, der an den Sonnenaufgang in Japan erinnert, ein Symbol des Lebens, der Vitalität und des konstanten Flusses der Zeit. In der japanischen Kultur hat die Sonne eine tiefe Bedeutung, da sie die umgebende Natur nährt und wichtige Energie liefert. Sie erinnert daran, das Leben zu schätzen und die Veränderungen anzunehmen, die wiederkehrend eintreten. Dieser außergewöhnliche Whisky mit zart-goldener Farbe und seinen atemberaubenden Aromen verkörpert den Geist von „Wa“, was auf Deutsch die “Einheit” bedeutet. Er bietet raffinierte und elegante Noten von Kumquat und Jasmin mit japanischem Weihrauch. Am Gaumen ist er subtil, süß und blumig, kombiniert mit würzigem Sandelholz und Agarholz. Das Ergebnis ist ein langer und tiefer Abgang mit Untertönen von gewürztem Mizunara-Holz. Der Hibiki 21-Year-Old wird mit 43 % Vol. abgefüllt und ist deutschlandweit bei ausgewählten Fachhändlern zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 4.950 € ( 700 ml) erhältlich.

Limitiertes Flaschendesign – Hibiki Japanese Harmony

Das limitierte Jubiläums-Flaschendesign des Hibiki Japanese Harmony von “The House of Suntory” erweckt die „Monozukuri”-Handwerkskunst zum Leben – es ist dasselbe unermüdliche Streben nach Qualität, Einfallsreichtum und Ausdruckskraft, welches das Design jeder limitierten Editionen des House of Suntory, zum hundertjährigen Jubiläum, inspiriert hat. Die Verpackung, der Hibiki Japanese Harmony Jubiläumsedition, zeigt Motive von Schnee, dem Mond und Blumen, die zusammen den Wechsel der Jahreszeiten in Japan darstellen. Die auf dem Flakon abgebildete „Kakehashi“ (Brücke) verbindet Japan und die Welt mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Wasser, das darunter fließt, ist rein und klar und symbolisiert die Befreiung von Not und Unglück. „Kakehashi“ hingegen symbolisiert die emotionale Verbundenheit der Japaner mit den einzigartigen Jahreszeiten ihres Landes und ihrer Bedeutung im täglichen Leben, die den Hibiki Whisky beeinflusst hat.

Dieser bernsteinfarbene, leuchtende und delikate Whisky entfaltet Noten von Rose, Litschi, einem Hauch von Rosmarin, reifem Holz und Sandelholz. Am Gaumen eröffnen sich Aromen von honigartiger Süße, kandierten Orangenschalen und weißer Schokolade. Der Abgang ist sowohl subtil als auch zart, mit einem Hauch von Mizunara. Hibiki Japanese Harmony wird mit 43 % Vol. abgefüllt. Dieser ist deutschlandweit bei ausgewählten Fachhändlern zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199 € (700 ml) erhältlich.

Anfang dieses Jahres stellte House of Suntory seine Jubiläumseditionen Yamazaki 18 Year Old Mizunara und Hakushu 18 Year Old Peated Malt vor. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums wurden auch limitierte Jubiläumsetiketten der Editionen Yamazaki 12 Year Old und Hakushu 12 Year Old vorgestellt. Alle vier sind in Deutschland bei ausgewählten Händlern erhältlich.

The House of Suntory lädt seine Fans ein, an seinem neuen globalen Mitgliedschaftsprogramm teilzunehmen, das Neuigkeiten aus der Brennerei, kulturelle Einblicke und vieles mehr bietet. Um sich anzumelden und mehr über House of Suntory zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website unter folgendem Link.