Wer zu den anstehenden Weihnachtsfestlichkeiten noch ein exklusives Geschenk benötigt, findet dieses möglicherweise in der Auswahl, die uns Beam Suntory heute über ihre Kommunikations-Agentur vorstellt.

Hier die Presseaussendung, die wir auf unseren Themen-Schwerpunkt konzentriert haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Gemeinsam mit Beam Suntory in die luxuriöse Welt des Weihnachtszaubers eintauchen!

Berlin, 07.11.2023 – Mit dem Einbruch des kühlen Wetters nähern sich langsam, aber sicher die Weihnachtsfestlichkeiten. Auch wenn das große Fest noch nicht greifbar ist, steigt von Tag zu Tag die Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres.

Um die festliche Saison in diesem Jahr gebührend zu feiern und zu genießen, präsentiert Beam Suntory eine exklusive Auswahl an Geschenken, bei denen garantiert für jede*n Whisky-Liebhaber*in etwas dabei ist. Marken wie Laphroaig, Bowmore, The Macallan, Maker’s Mark und House of Suntory bieten attraktive Geschenkideen von herausragender Qualität an, die gleichermaßen im Whisky-Regal als auch auf der festlichen Tafel beeindrucken.

Laphroaig® 25 Cask Strength Single Malt 2023 Edition

Laphroaig bietet besondere Raritäten für echte Liebhaber*innen. Die Laphroaig 25 Cask Strength Single Malt 2023 Edition – die 25 Jahre in ex-Bourbonfässern gereift ist – entführt einen geradewegs in ihre Heimat Islay und vereint im Geschmack die raue Kraft der Insel mit delikater Süße und Frische. Dieser Whisky ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für wahre Whisky-Kenner*innen und bringt den schottischen Flair in die eigenen vier Wände. Slàinte!

Unverbindliche Preisempfehlung: 425,00 € (700 ml), 47,3 % Vol.

Laphroaig® Ian Hunter Book 5: Eduring Spirit

In diesem Winter präsentiert Laphroaig den fünften und letzten Teil der Ian Hunter Serie: Der Laphroaig Ian Hunter Book 5: Eduring Spirit. Er bildet den Höhepunkt der Reihe und würdigt das Vermächtnis von Ian Hunter, dem letzten Mitglied der Johnston-Familie, die die Laphroaig-Destillerie leitete und mit ihr ein einzigartiges Vermächtnis hinterließ. Dieser 34 Jahre alte Single Malt Whisky vereint klassischen Laphroaig-Torf mit fruchtigen Blaubeerakzenten und süßem Buttertoffee. Ein Geschenk voller Tiefe, Tradition und Einzigartigkeit, das die Herzen von Whisky-Enthusiasten höher schlagen lässt – ihn zu besitzen, bedeutet die Teilhabe an Laphroaig’s Geschichte und Tradition.

Unverbindliche Preisempfehlung: 1.340,00 € (700 ml), 45,5 %Vol.

Bowmore® x Aston Martin – Masters‘ Selection, Edition 3

Für die anspruchsvollen Feinschmecker*innen ist die Bowmore x Aston Martin Masters‘ Selection das ideale Geschenk. Die limitierte Edition vereint die Welten von Whisky-Herstellung und Automobildesign und ist gleichzeitig Ausdruck der gemeinsamen Leidenschaft für Tradition, Handwerkskunst und Innovation. Ein Whisky, der wahre Kenner*innen begeistert.

Unverbindliche Preisempfehlung: 480,00 € (700ml), 51,5 % Vol.

Bowmore® x Hania Rani – 29-Years-Old Timeless Edition

Das Geschenk für absolute Whisky-Sammler*innen, die schon fast alles besitzen: Zur Einführung dieser Rarität Timeless Serie: Bowmore 29-Years-Old hat sich die Luxusmarke etwas Besonderes einfallen lassen und sich mit der Komponistin Hania Rani zusammengetan. Ein Single Malt Whisky, der einen auf eine immersive Reise voller vielschichtiger Aromen entführt. Am besten lässt sich dieser besondere Whisky gemütlich am Kamin sitzend genießen, während man den Klängen von „The Boat“ lauscht – dem originellen Musikstück, das Hania Rani eigens für die Zusammenarbeit mit Bowmore komponiert hat.

Unverbindliche Preisempfehlung: 1.900,00 € (700ml) , 53,7 % Vol.

The Macallan® Double Cask 15-Years-Old

Der Macallan Double Cask 15-Years-Old ist ein ausgewogener Single Malt Whisky, bei dem die perfekte Harmonie zweier Eichen zu einem außergewöhnlichen Single Malt Whisky vereint wurde. Sherry-gelagerte amerikanische Eiche fügt der subtilen Würze der europäischen Eiche zarte Vanille hinzu und verleiht dem Whisky einen süßeren, wärmeren Geschmack und Charakter. Dies macht ihn zur idealen Begleitung für feierliche Genussmomente und zum optimalen Geschenk für anspruchsvolle Genießer*innen.

Unverbindliche Preisempfehlung: 159,00 € (700ml), 43,0 % Vol.

The Macallan® Double Cask 18-Years-Old

The Macallan Double Cask 18-Years-Old, ein perfekt ausgewogener Single Malt Whisky, der 18 Jahre lang in amerikanischen und europäischen Sherry-Eichenfässern gereift ist. Sherry-gelagerte amerikanische Eiche fügt der subtilen Würze der europäischen Eiche zarte Vanille hinzu und verleiht dem Whisky einen süßeren, wärmeren Geschmack und Charakter. Ein exquisiter Whisky, der jedem Anlass einen Hauch von Luxus verleiht, ideal als Geschenk für Kenner*innen mit einer Vorliebe für außergewöhnliche Geschmacksvielfalt.

Unverbindliche Preisempfehlung: 359,00 € (700 ml), 43,0 % Vol.

Limitiertes Flaschendesign – Hibiki® Japanese Harmony

Der festliche Hibiki Japanese Harmony erzählt Japans Geschichte und vereint Tradition mit Moderne in seinem atemberaubenden Flaschendesign. Zur Weihnachtszeit strahlt er mit seinen Noten von Rose, Litschi, Rosmarin, Holz und weißer Schokolade in voller Pracht und schafft im Zusammenspiel mit seinem besonderen Design eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Unverbindliche Preisempfehlung: 199,00 € (700 ml), 43,0 % Vol.

Für Sammler: Der Hibiki® 21-Years-Old – limitierte Abfüllung

Der Hibiki 21-Years-Old ist ein exquisites Luxusgeschenk für wahre Whisky-Kenner*innen, denn der Hibiki gilt als einer der renommiertesten Whiskys der Welt und ist zu einem der begehrtesten japanischen Blended Whiskys geworden. Hibiki besteht aus einer harmonischen Mischung aus den Suntory-Brennereien Yamazaki, Hakushu und Chita. Die limitierte Auflage des Hibiki 21-Years-Old ist eine Kombination von Malz- und Getreide-Whiskys, die sorgfältig miteinander vereint werden, um ein Zusammenspiel an Geschmacksrichtungen und Aromen zu schaffen. Bei dieser Sonderedition zum hundertjährigen Jubiläum steht die seltene Mizunara-Eiche im Vordergrund, die den Blend tiefgreifend beeinflusst und gleichzeitig den Charakter und die Essenz von Hibiki bewahrt.

Unverbindliche Preisempfehlung: 4.950,00 € (700 ml), 43,0 % Vol.

Maker’s Mark® Cellar Aged

Der Maker’s Mark® Cellar Aged repräsentiert erlesene Eleganz in einem Glas. Dieser exquisit gereifte Bourbon-Whisky ist die perfekte Wahl, um die Weihnachtszeit genussvoll einzuläuten. Mit über 10 Jahren Reifung in speziell ausgewählten Fässern und einem auf dieser Welt einzigartigen Kalksteinkeller, ist diese Spirituose reichhaltig und komplex, ohne dabei seinen ursprünglichen Maker’s Mark-Charakter zu verlieren. Ideal für anspruchsvolle Feinschmecker*innen, die die Feiertage mit dunklen Steinfrüchten, karamellisierten Zucker und geröstetem Eichenholz in jedem Schluck feiern möchten. Ein Geschenk, das die Weihnachtsfreude auf ein neues Level hebt.

Unverbindliche Preisempfehlung: 140,00 € (700 ml), 57,9 % Vol.