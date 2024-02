Beam Suntory meldet +7% Verkäufe in 2023

Gute Zahlen kommen von einem der größten Player im internationalen Spirtuosengeschäft: Beam Suntory meldet ein Verkaufswachstum von 7% im Jahr 2023 – befeuert vor allem von den Verkäufen von Premium Bourbon und den japanischen Whiskys.

Zweistellige Verkaufszuwächse waren bei Marken wie Maker’s Mark und Knob Creek zu sehen, aber auch die mengenmäßig weitaus führende Bourbonmarke von Beam Suntory, Jim Beam, konnte über das Jahr 3% mehr verkaufen. Ein weiterer Treiber der Zahlen war das Ready To Drink Segment mit einem Plus von 12%.

Der US-Markt war für Beam Suntory dennoch problematisch – dort gingen die Verkäufe um 2% zurück, ebenso, aber mengenmäßig unspezifiziert, in China und Spanien. Der asiatisch-pazifische Raum hingegen verzeichnete ein Plus von 14,3%, Gesamteuropa, Lateinamerika und Indien ein Plus von 8%, angeführt von guten Verkäufen im Global Travel Retail.

Greg Hughes, President und CEO von Beam Suntory, sieht auch die Zukunft positiv, zumal die Indikatoren aus dem Beginn des laufenden Jahres starke Nachfrage der Konsumenten andeuten:

I’m confident we have the right resources in the right places to put us in a position to win, and I’m encouraged by the signs we are already seeing at the start of this year as we expect consumer demand for spirits to remain strong.