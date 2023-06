Beam Suntory kündigt den Ardray an

Beam Suntory möchte der Kunst des Blendens eine größere Wertschätzung zukommen lassen und kündigt ihren neuen Blended Scotch Whisky Ardray an. Dieser vereint Schottlands einzigartiges Terroir und die langjährige Handwerkstradition mit der Präzision und Kunstfertigkeit der japanischen Blenderer von Suntory. Calum Fraser, Chief Blender für Scotch Whisky bei Beam Suntory, testete in Zusammenarbeit mit dem Blending-Team von Suntory fast 200 verschiedene Whisky-Kombinationen, bevor er zur endgültigen Geschmacksharmonie gelangte, die Ardray ausmacht, wie wir bei The whisky business lesen können.

Ardray soll in der Nase Noten von Apfel, Birne, Pflaume, Rauch, Oregano und Clementine liefern, gefolgt von Noten von Zitrusfrüchten und Vanillepudding am Gaumen. Ardray ist ab sofort im Fachhandel für einen UVP von £60 erhältlich (das wären nicht ganz 70 €).