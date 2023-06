Neu bei Genuss am Gaumen in Österreich: Spring Release von Dràm Mòr und Dumbarton Rock

Genuss am Gaumen, der Shop und Importeur aus Vorarlberg, stellt in der heutigen Presseinformation den Spring Release von Dràm Mòr und den Blended Malt Dumbarton Rock vor (wir berichteten über diesen im Februar). Alles Weitere zu diesen Abfüllungen sowie ihre eigenen Verkostungsnotizen und Anmerkung finden Sie nun hier folgend:

Dràm Mòr – Spring Release & Dumbarton Rock in Österreich

Bereits seit 1 Jahr dürfen wir in Österreich die köstlichen Single Cask Abfüllungen des jungen Independent Bottler „Dràm Mòr“ von Victorija & Kenny Macdonald aus Dumbarton, Schottland vertreten & genießen. Nach 1 Jahr der Zusammenarbeit war es auch Zeit, die beiden Whiskyenthusiasten bei unserem letzten Schottland-Trip im Mai 2023 vor Ort zu besuchen und bei dem einen oder anderen gemeinsamen Dràm über Whisky zu philosophieren & natürlich über die Zukunft zu sprechen. Zu viel wollen wir an der Stelle noch nicht verraten, aber so viel sei gesagt – da kommt Genussvolles auf uns zu – inklusive einem Besuch der Beiden in Österreich im Frühjahr 2024.

Apropos Frühjahr…

ab heute gibt es den frisch gefüllten Spring Release von Dràm Mòr inklusive 7 tollen Single Cask Bottlings in Cask Strength & den „Dumbarton Rock“ – ein eleganter & aromatischer Blended Malt aus 5 besonderen Single Malts – ebenso in Österreich bei Genuss am Gaumen zu finden. Vom außergewöhnlichen Glen Garioch aus dem Ex-Williamson Cask, über einen eleganten Mannochmore mit Noten von Ananas, Butter & Karamellfudge bis hin zum vollmundigen Tullibardine aus dem Oloroso Sherry Cask…einzigartige & hochwertige Bottlings, die mit viel Aroma und moderaten Preisen zu überzeugen wissen.

Dumbarton Rock – Blendend Malt Whisky

Blend aus 5 verschiedenen Single Malt Whiskys

46% Vol. | non-chillfiltered

benannt nach dem 240 Fuß hohen Basaltfelsen vulkanischen Ursprungs, der sich in der Heimatstadt von Dràm Mòr befindet

feine Nase mit Noten von frisch gebackenen Cookies & Honig, der nach einiger Zeit in Aromen von Birnen-Zuckerl, Vanille & Schokolade übergeht, sowie Fudge umhüllt von sanfter Eiche & süßen Gewürzen, am Gaumen recht frisch, sehr sanft & fein süß & fruchtig, ein toller Aromenmix aus mit Honig beträufelten Äpfeln & Birnen zusammen mit Rosinen & Sultaninen, alles umhüllt von Vanille-Fudge & Butterscotch, im Finish zeigt sich dezente Vanille, sowie eine wundervolle Getreidenote mit zarter Würze von Weißem Pfeffer, sowie Zimt & Ingwer, die am Gaumen kitzeln

Benrinnes 2013 – 10 Jahre

Refill Bourbon Hogshead

Cask Strength 57,5% – nur 278 Flaschen

feine Nase mit zarten Noten von Sandelholz & sanften Anklängen von exotischem Räucherwerk, Spirit & subtiler Eiche, auf der Zunge richtig üppig & aromatisch – fein süß & “heiß” zur selben Zeit, es zeigen sich Noten von karamellisierter Vanille & weißer Schokolade mit einer Würze von Weißem Pfeffer, Tannine, Tannine & mehr Tannine mit einem quirlig, spritzigen Touch, im lang anhaltenden Finish zeigen sich Noten von gerösteten Äpfeln, Honigmelone, Weißer Pfeffer & ein Hauch von Szechuan Pfeffer, wunderbar in Harmonie mit den süßen Bourbon-Noten

Mannochmore 2010 – 13 Jahre

Refill Bourbon Hogshead

Cask Strength 54,8% – nur 275 Flaschen

in der Nase zeigen sich tolle Noten von Pfirsich, tropischer Ananas, cremiger Butter, Birnen-Zuckerl und einem Touch von Möbelpolitur & Leinsamenöl, am Gaumen zu Beginn sehr weich, mit einer sanft aufbauenden Hitze & Süße, ein sehr geradliniger aber doch kraftvoll & wunderschön tropischer Dram – exotische Früchte eingehüllt in Karamell-Fudge & verschmolzen mit gemischten Gewürzen, im Finish zeigt sich ein kleiner Hauch von Medizin mit einer unglaublichen Süße & einem prickelnden Touch von Zitronen-Zuckerl, sowie einer schönen Spicyness & Trockenheit, die versuchen sich durch die anhaltende sirupige-Würze durchzukämpfen

Speyside 2014 – 8 Jahre

1st Fill Moscatel Cask

Cask Strength 51,7% – nur 289 Flaschen

in der Nase schöne Noten von süßen Butterscotch-Bonbons, sowie Ambrosia-Creme (Sahne & Sauerrahm) und saftige rote Birnen, am Gaumen üppig & aromatisch fruchtig mit einem Touch von süßen roten Beeren, alles über einem Hauch von weißem Pfeffer, leicht & frühlingshaft mit einer Note von prickelndem Honigwein, wärmendes & trockenes Finish mit einem Hauch von Agavennektar – eher geradliniger, als unterschiedliche Geschmacksrichtung, aber was für eine sensationelle Abfüllung!

Blair Athol 2011 – 11 Jahre

Refill Bourbon

Cask Strength 56% – nur 305 Flaschen

sehr frische Nase mit einer überraschenden Note von Schlehen, sowie einem Touch von Honig-Sirup, süßen grüßen Trauben und einem Hauch von Blauschimmelkäse & Lilien, am Gaumen – was für ein Vergnügen…kühl & leicht würzig mit einem üppigen Mundgefühl, das den ganzen Gaumen mit einem wunderbaren Gefühl von würziger Butter überzieht, so viel mehr wie man sich von einem Refill Bourbon erwarten würde mit einer Vielfalt an Aromen, sanftes, sauberes & wundervolles Finish mit unendlichen Noten von Honig, Hitze & einer zarten Bitterkeit

Glen Garioch 2013 – 9 Jahre

Ex-Williamson-Bourbon Hogshead

Cask Strength 57,2% – nur 225 Flaschen

delikate Nase mit extrem reifen Pflaumen & Nektarinen in perfekter Harmonie mit einem kleinen Hauch von Holzasche, am Gaumen einfach nur WOW! – das Islay Fass bringt mehr Noten eines Lagerfeuerrauches mit sich, denn Noten von phenoligem Torf, den man sich von einem Islay-Cask erwarten würde, viel Frucht und BBQ Rauch in Kombination, unglaublich süß, aber dennoch mit einer schön würzigen Hitze, die anhält, im Finish zeigen sich abermals Pflaumen & Asche zu Beginn, doch dann übernehmen ungewohnt süße Noten von Zigarren-Rauch

Tullibardine 2015 – 8 Jahre

1st Fill Oloroso Sherry Cask

Cask Strength 53,7% – nur 245 Flaschen

wie Frühling in der Nase – viel Honig & wilde Blumen mit nur einem Hauch von feinem Sauternes, zudem zeigen sich ein paar Aromen von Sultaninen, Rosinen & ein Hauch von Orangenzeste, am Gaumen zeigt der Tullibardine so ziemlich alles, was man von einer Sherrybombe erwarten würde, aber ohne zu “schwer” zu wirken, ein Touch von herzhaftem Leder in Kombination mit einer eleganten Noten von Eiche & Toffee zeigt sich ebenso, pfeffriges & sanft vegetales Finish mit abermals tollen Eichennoten

Und noch ein weiterer Tullibardine von 2022, den wir uns nicht entgehen lassen wollten:

Tullibardine 2015 – 7 Jahre

Palo Cortado Sherry Cask

Cask Strength 55% – nur 267 Flaschen

cremige & süße Nase mit Noten von Karamell, knackiger Orange, Ingwer & Nuss, nach einiger Zeit zum Atmen kommen üppige Noten von Honig durch, elegant & zart, aber nicht zu trocken, am Gaumen leichter wie man es sich erwarten würde – edle Noten von Vanille, Toffee-Honig & ein Touch von Würze harmoniert wunderbar mit einer nussigen Süße & Ingwernoten, zudem verbergen sich im Hintergrund schön sanfte Noten von Butterscotch, gute Fülle & Intensität, lebhaftes & verspieltes Finish mit süßem Nusskrokant, gefolgt von trockenem Toffee & einem angenehmen Ingwer-Touch