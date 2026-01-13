Dràm Mòr – Winter Release 2025 für Österreich jetzt bei Genuss am Gaumen

Sieben neuen Abfüllungen umfasst der neue Winter Release 2025 von Viktorija & Kenny Macdonald von DRÀM MÒR, diese sind ab sofort bei Genuss am Gaumen online und Vorort erhältlich. Welche Abfüllungen das sind, erfahren Sie in den folgenden Infos inklusive Verkostungsnotizen, die wir von Genuss am Gaumen erhalten haben:

Warum auf „Dry January“ setzen, wenn „Try January“ doch so viel mehr Freude & Genuss bereitet?

Wie gut, dass der neue Winter Release von Viktorija & Kenny Macdonald von DRÀM MÒR nicht püntklich im Dezember, sondern erst jetzt mit etwas winterlicher Verspätung bei uns in Österreich eingetroffen ist. Sehnsüchtig wurde dieses spannende Release erwartet und wir freuen uns umso mehr, dass es nun endlich soweit ist.

Wie von DRÀM MÒR gewohnt, ist das Bottling äußerst vielschichtig & bietet für jeden Whiskyliebhaber den passenden Genuss – vom jungen, äußerst schmackhaften „Coastal Torabhaig“ über ein aromatisch-edles White Port Tröpfchen der mittlerweile „Lost Distillery“ Speyside bis hin zu zwei wunderbar gereiften Decanter Bottlings von Ledaig & Pulteney, die nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich ein absolutes Highlight sind und ihresgleichen suchen.

LEDAIG 2009 – 16 JAHRE „Decanter“

Finish in einem 1st Fill Koval Rye Barrel – Cask #2201082

Cask Strength 53,1% – nur 148 Flaschen

In der Nase mit einem zarteren Rauch wie der klassische Ledaig, wärmende & einladende Nase mit „Syrup Sponge“ und einem Hauch von frisch ausgeblasenem Kerzenrauch, am Gaumen wie ein spätherbstliches BBQ mit einer dicken Scheibe geräuchertem Speck, der über glühenden Kohlen brutzelt, ein Hauch Ahornsirup gesellt sich noch on top dazu – ein unglaublicher Dram, ein Abgang wie beim Bogenschießen – man kann den Arm bis zum Anschlag zurückziehen, aber es ist die Distanz die der Pfeil fliegt und uns alles über diese Whisky-Schönheit erzählt.

PULTENEY 2008 – 17 JAHRE „Decanter“

Finish in einem 1st Fill Maker’s Mark Bourbon Barrel – Cask #Z082

Cask Strength 49,8% – nur 295 Flaschen

Zu Beginn eher zurückhaltend – ein Dram der nicht zu viel verrät, nach und nach offenbaren sich Noten von frischem Honig, „Victorian Sweets“ (typisch britische Zuckerl), Schwarztee & eine sanfte Küstennoten mit einem Hauch von Kräutern – vielleicht wilde Minze?, am Gaumen „Treacle Tarts“ (brit. Torte mit einer Füllung aus Golden Syrup) mit einem Hauch von Salzkaramell, aber die minzige Note ist verschwunden, sehr elegant & harmonisch – ein wahrhaft einzigartiges Bottling, langes & fast schon kribbelndes Finish, das einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, die Kräuternote zeigt sich jetzt erneut, allerdings mehr Menthol als Minze – ein absoluter Genuss im Glas.

LOCH LOMOND 2016 – 9 JAHRE

Finish in einem 1st Fill Maker’s Mark Cask – Cask #4

Cask Strength 56,7% – nur 215 Flaschen

Anfänglich zeigt sich eine leicht zurückhaltende Fruchtnote in der Nase dieses jungen Loch Lomonds, aber das ist noch längst nicht alles – unerwartet blumig, fast schon wie Veilchen mit einer leichten Note von gecharrter Eiche & absolut üppig, am Gaumen ist die blumige Noten nicht mehr ganz so intensiv, aber es ist ein wunderbar duftender, wärmender & vollmundiger Dram – fast schon unverschämt kräftig, ein sehr trockener Bourbon-Touch zeigt, dass nicht jedes Bourboncask süße Vanille mit sich bringt, zudem Aromen von weichen Früchten mit gerösteten Nüssen, einem Hauch Zimt & etwas gegrillter Banane, ein wirklich raffinierter Whisky, man denkt an ein mittleres Finish, das dann aber plötzlich wieder auflebt.

SPEYSIDE 2014 – 11 JAHRE

Finish in einem Refill White Port Hogshead – Cask #2431

Cask Strength 55,3% – nur 255 Flaschen

Sanfte Nase mit einem Hauch von grünen Äpfeln & gerösteten Mandeln, der dich vielleicht ein bisschen von dem ablenkt, was am Gaumen auf dich zukommt, am Gaumen – die Lost Speyside Distillery in Bestform, fein süß & fruchtig, aber dieser sanfte Dram verlangt nach Aufmerksamkeit – und die bringt das Finish im White Port Cask auf elegante Weise mit sich, es zeigt sich ein Hauch Honig, getrocknete Aprikose & Walnuss, langes & anhaltendes Finish in dem die Süße des White Port Casks erneut tolle Noten von Trockenfrüchten & gerösteten Nüssen mit sich bringt.

TEANINICH 2014 – 11 JAHRE

Finish in einem Refill White Port Hogshead (Ex-Peated-Staoisha-Cask) – Cask #703720

Cask Strength 56,1% – nur 286 Flaschen

Reife grüne Trauben & reife grüne Birnenschalen, sowie saftige Grapefruit & ein Touch von Estragon & Honig begrüßen dich in der Nase, am Gaumen unerwartet blumig mit grasigen Anklängen & getrockneten Orangennoten, zudem leichtes Karamell & etwas Kamillentee mit Honig, fast schon wie ein feines Parfum, mittellanges trockenes Finish mit einer angenehmen Wärme, Noten von getrocknetem Gras, Zitronenschale & sanfte Eichenholztöne.

TORABHAIG 2018 – 7 JAHRE

Reifung in einem 1st Fill Bourbon Barrel – Cask #1160

Cask Strength 56,7% – nur 241 Flaschen

In der Nase mit Noten von gegrilltem & geräuchertem Speck, Meersalz & einem lang gereiften Schinken – eine atemberaubend schmackhafte Nase, am Gaumen süßer als die Nase vermuten lässt, aber dennoch mit all den zuvor gezeigten fleischigen Specknoten, der subtile Torf der Isle of Skye sorgt für eine deutliche Ladung Rauch, aber ohne die medizinischen Noten, langes und anhaltendes Finish in dem der würzige Rauch & gesalzenes Karamell bis zum Schluss deine Geschmacksknospen verwöhnen.

TORMORE 2015 – 10 JAHRE

Finish in einem 1st Fill PX Sherry Barrique – Cask #2100950

Cask Strength 56,2% – nur 276 Flaschen

Eine trockene Espresso Note springt direkt aus dem Glas in deine Nase, um dich zu begrüßen, dunkle Schokolade aber nicht süß, sowie zudem ein schmackhafter leichter Hauch von Fleisch, am Gaumen zeigt sich der Tormore unglaublich üppig & mundfüllend – sanft wie Seide mit einer fast schon klebrigen Fruchtigkeit, die aber nicht überladen süß ist, ein wunderbar komplexer Dram mit Charakter, der am Gaumen abermals einen Touch Espresso mit sich bringt, das Finish scheint unendlich zu sein und die trockene Fruchtigkeit klingt zu einer perfekten Finalnote aus.

