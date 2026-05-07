Whisky im Bild: Ein Rundgang bei Pulteney mit Distillery Manager Malcolm Waring (43 Bilder)

Am letzten Aprilwochenende waren wir auf Einladung der International Beverage Group zu einer Besichtigung der Destillerie Pulteney in Wick im Norden Schottlands eingeladen.

Über die Neuvorstellungen von dort können wir noch nicht berichten, aber wir möchten Ihnen bis dahin einen Fotorundgang vorstellen, den wir gemeinsam mit Distillery Manager Malcom Waring unternommen haben.

Pulteney produziert auf sehr beengtem Raum (die Destillerie hat kaum Platz um sich zu vergrößern) momentan 1,3 Millionen Liter Alkohol per Jahr, an 5 Tagen die Woche. Möglich wären höchstens 1,9 Millionen Liter bei einem durchgängigen Betrieb, aber man hat sich angesichts der momentanen Marktlage entschlossen, die Produktion etwas zurückzunehmen.

Ausgebaut hat man (oder ist in den letzten Momenten davon) das Besucherzentrum, das nun größer und freundlicher gestaltet wurde und – so wie der Ort und die Brennerei – absolut einen Besuch wert ist.

Wir haben den typische Rundgang durch eine Destillerie unternommen: Von der Mühle über das Einmaischen zur Fermentation und zum Brennen – und danach in die Lagerhäuser und zur Abfüllanlage. Kommen Sie einfach mit uns und entdecken Sie die Destillerie im Küstenort Wick, der einstmals das weltweite Zentrum des Heringsfangs war…