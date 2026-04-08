Serge verkostet: Zwei unabhängige Pulteney

Eine der kompakten Doppelverkostungen steht heute bei Serge Valentin auf dem Programm: Die Whiskys dafür kommen aus Wick, aus der Destillerie Pulteney (deren Marke Old Pulteney heißt). Beide Abfüllungen sind schon von etwas älterem Kaliber, mit 18 und 22 Jahren in der Gegend des „sweet spots“, der für viele Brennereien etwa um diese Reifungsdauer liegt.

Beide Abfüllungen können in der Verkostung sehr gute Resultate erzielen, der Punktesieger erhält den Vorsprung von zwei Punkten deshalb, weil Serge per se etwas zurückhaltenderen Fasseinfluss bevorzugt, aber beide finden absoulte Gefallen:

Abfüllung Punkte

Pulteney 18 yo 2008/2026 (49.5%, Dràm Mor, cask #Z084) 86 Pulteney 22 yo 2003/2026 (52.2%, The First Editions for dram4you, bourbon, cask #HL21992, 150 bottles) 88