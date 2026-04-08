Das Vienna Whisky Festival in den Räumlichkeiten der Brauerei Ottakringer hat mittlerweile schon Tradition – und am 17. und 18. April ist es wieder soweit: Viele interessanten Whiskys und Masterclasses dazu erwarten Sie an den beiden Tagen, die jeweils in Slots aufgeteilt sind und ihnen damit nicht nur Zeit, sondern auch ausreichend Platz zum Genießen verschaffen.

Einen kurzen Überblick über das Festival und wie Sie noch zu den Restkarten kommen können, lesen Sie unten:

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Ein Wochenende im Zeichen des Whiskys: Wien wird zum Hotspot für Genießer*innen

Wenn sich Mitte April die Tore der Ottakringer Brauerei öffnen, dreht sich alles um ein ganz besonderes Kultgetränk: Whisky in all seinen Facetten. Am 17. und 18. April 2026 verwandelt sich die Location in einen internationalen Treffpunkt für Liebhaber*innen und solche, die es noch werden wollen. Mit 95 vertretenen Marken und einer beeindruckenden Bandbreite an Abfüllungen bietet das Vienna Whisky Festival eine genussvolle Entdeckungsreise quer durch die Welt des Whiskys.

Globale Vielfalt trifft auf heimische Qualität

Von intensiv torfigen und rauchigen Klassikern aus Schottland über weiche, elegante irische Whiskys bis hin zu fein ausbalancierten und oft überraschend vielschichtigen Kreationen aus Asien spannt sich der geschmackliche Bogen des Festivals über die gesamte Whisky-Welt. Jede Region bringt ihre eigenen Charakteristika, Traditionen und Herstellungsweisen mit, die es vor Ort zu entdecken gilt. Ergänzt wird dieses internationale Spektrum auch durch österreichische Produzent*innen, die mit viel Leidenschaft und Innovationsgeist zeigen, dass auch heimischer Whisky längst auf höchstem Niveau mitspielt und spannende Akzente setzt.

Neben der beeindruckenden Vielfalt an Verkostungsmöglichkeiten bietet das Festival zahlreiche Gelegenheiten zum persönlichen Austausch. Besucher*innen können direkt mit Produzent*innen und Markenvertreter*innen ins Gespräch kommen, mehr über Herkunft, Herstellung und Besonderheiten der einzelnen Abfüllungen erfahren und so einen noch tieferen Einblick in die Welt des Whiskys gewinnen. Abgerundet wird das Erlebnis durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das sowohl Einsteiger*innen als auch erfahrene Kenner*innen anspricht und für zusätzliche Genussmomente sorgt.

Masterclasses: Mehr als nur ein Schluck Wissen

Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, ist bei den Masterclasses bestens aufgehoben. Erfahrene Expert*innen teilen hier ihr Wissen und führen die Teilnehmer*innen durch thematische Verkostungen. Im Fokus stehen unter anderem die Einflüsse verschiedener Fassarten, die Kunst des Blendings sowie die Besonderheiten gereifter Raritäten. So bietet sich eine ideale Gelegenheit, den eigenen Geschmackshorizont zu erweitern und Whisky aus neuen Blickwinkeln zu entdecken. Tickets können vorab online gebucht werden oder sind, je nach Verfügbarkeit, auch direkt vor Ort erhältlich.

Große Nachfrage – letzte Tickets sichern!

Das Interesse am Vienna Whisky Festival ist auch heuer wieder enorm, es sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Wer noch Teil dieses genussvollen Wochenendes sein möchte, sollte sich unter www.spiritsfestivals.at schnell noch Tickets sichern.

Websites: www.spiritsfestivals.at

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