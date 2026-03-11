Mittlerweile in der sechsten Ausgabe und damit auf dem Weg zum längstgedienten Whisky-Festival in Wien: Das Vienna Whisky Festival 2026 findet heuer am 17. und 18. April statt – wie immer in der Ottakringer Brauerei. Der Zugang ist in Slots aufgeteilt, um die Location nicht zu überfüllen: Freitag gibt es wieder zwei Slots, am Samstag drei davon. Tickets dafür gibt es über die Verlinkung im Artikel.

Hier die Infos des Veranstalters für Sie:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Zwei Tage. Hunderte Whiskys. Das Vienna Whisky Festival geht in die sechste Runde

Wenn sich im April die Tore der Ottakringer Brauerei öffnen und der Duft von Holzfässern, Malz und Rauch in der Luft liegt, ist es wieder so weit: Das Vienna Whisky Festival lädt am 17. und 18. April 2026 zu zwei Tagen ganz im Zeichen des Whiskys ein. Mit rund 80 Marken und hunderten unterschiedlichen Abfüllungen zählt das Festival zu den größten Whisky-Verkostungsevents Österreichs und zieht jedes Jahr passionierte Whisky Fans und Neugierige gleichermaßen an.

Internationale Klassiker und spannende Neuentdeckungen

Die Besucher*innen erwartet eine beeindruckende Bandbreite an Whiskys aus unterschiedlichsten Regionen der Welt. Von traditionsreichen Destillerien aus Schottland und Irland über die elegante Stilistik japanischer Whiskys bis hin zu spannenden New World Abfüllungen aus Ländern wie Taiwan, Finnland oder Tschechien. Das Vienna Whisky Festival zeigt, wie vielfältig die Welt des Whiskys heute ist. Neben international bekannten Namen stehen auch innovative junge Brennereien und unabhängige Abfüller im Fokus, die mit neuen Fassreifungen, besonderen Cask Finishes und kreativen Interpretationen überraschen.

Auch österreichische Destillerien präsentieren ihre Kreationen und beweisen, dass hochwertige Whiskys längst auch hierzulande entstehen. Diese Mischung aus traditionellen Klassikern, modernen Experimenten und regionalen Spezialitäten macht das Festival zu einer einzigartigen Entdeckungsreise durch die globale Whiskylandschaft.

Verkostungen und Expertenwissen aus erster Hand

Das Vienna Whisky Festival ist nicht nur eine Verkostungsplattform, sondern auch ein Ort des Austauschs. Markenbotschafter:innen, Produzent:innen und Fachleute der Branche stehen für Gespräche zur Verfügung und geben Einblicke in Herstellung, Reifung und Geschmacksprofile verschiedener Whiskys. Wer noch tiefer eintauchen möchte, kann bei Masterclasses sein Wissen erweitern und besondere Abfüllungen verkosten. Begleitet wird das Festival von stimmungsvollen Dudelsackklängen und einem kulinarischen Angebot, das perfekt zu den edlen Tropfen passt.

Tickets im Vorverkauf erhältlich

Der Ticketverkauf für das Vienna Whisky Festival 2026 läuft. Karten sind unter www.spiritsfestivals.at erhältlich. Neben regulären Tickets stehen auch Gruppenangebote (5+1 gratis) zur Verfügung.